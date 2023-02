Mercato immobiliare a Torino e in Piemonte: come è andato il 2022?

In questo periodo, chi lavora nel settore immobiliare o ha intenzione di informarsi sulla situazione per vendere o acquistare sta prendendo in esame i dati del 2022. Come sono andate le cose in una grande città come Torino? E a livello regionale? Lo scorso anno, per acquistare casa sotto la Mole Antonelliana è stato necessario pagare, al metro quadro, una somma media di 1.905 euro, 400 in più rispetto dal dato della Regione. Per quanto riguarda invece gli affitti, si parla di una quotazione al metro quadro di poco inferiore ai 10 euro.

Questi numeri sono il frutto del recente report curato da un celebre sito di annunci immobiliari. L’indagine in questione ha permesso di scoprire che, nel corso del 2022, i prezzi delle case nel capoluogo piemontese sono saliti del 3,1%. Più alto è stato l’incremento degli affitti, i cui costi, invece, sono stati al centro di un rincaro del 4,6%.

Si tratta di dati in linea con quelli di altri grandi centri urbani del Paese in un contesto internazionale all’insegna dell’inflazione. Nonostante ciò, il mercato immobiliare in Italia, soprattutto al Nord, ha mantenuto una generale resilienza. In diversi hanno deciso di optare temporaneamente per l’affitto, “congelando” la decisione di comprare casa per via dei rincari dei tassi dei mutui, ma i numeri sono rimasti interessanti.

Gli esperti del settore real estate sono ottimisti anche per i mesi a venire. Hanno infatti sottolineato che, al netto del rialzo dei tassi dei mutui, si ha comunque a che fare con situazioni non di allarme.

La domanda di immobili e lo stock disponibile

Tornando con il focus sul mercato delle case a Torino, ricordiamo che, nel 2022, la domanda di immobili nel capoluogo piemontese è aumentata del 2%. Se si guarda all’ultimo trimestre dello scorso anno, invece, si può addirittura apprezzare un incremento del 5% rispetto al medesimo periodo del 2021.

I numeri in questione, però, hanno un rovescio della medaglia. Quale di preciso? La riduzione, rispetto al 2021, dello stock di unità immobiliari disponibili. Si parla di preciso del 3% in meno. Si tratta di un nodo problematico a Torino e non solo. Anche altre grandi città del Paese soffrono di questa carenza, dovuta sia all’aumento delle richieste di locazioni, sia alle eccellenti performance del mercato immobiliare nel 2021, l’anno d’oro per il settore dopo la grande crisi del Covid.

La dinamicità del mercato degli affitti

Soffermarsi sul mercato degli affitti a Torino è particolarmente importante. Rispetto ad altri grandi centri urbani del Paese, infatti, la piazza del capoluogo piemontese è caratterizzata da una forte dinamicità. Tra il 2021 e il 2022, la domanda è pressoché raddoppiata. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, è cresciuta di oltre il 27%.

Le sorprese di Verbania e di Biella

Nonostante i prezzi delle case a Torino siano più alti rispetto alla media regionale, la città sabauda non è la più cara per chi vuole diventare proprietario immobiliare. Il podio, infatti, spetta a Verbania con i suoi oltre 2.000 euro al metro quadro.

Chi è alla ricerca di quotazioni bassissime, le più contenute in tutto il Paese, può invece fare riferimento alla provincia di Biella, dove, per comprare casa, possono bastare anche 552 euro al metro quadro.

Lato utente finale, può essere indubbiamente complesso trovare l’immobile perfetto in una situazione che, come già accennato, è all’insegna della scarsità di offerta. Per fortuna, al giorno d’oggi, il web offre strumenti preziosi al proposito. Grazie, per esempio, a siti come ImmobiliOvunque, è possibile accedere ad annunci di appartamenti in vendita a Torino – e non solo – pubblicati da agenzie certificate sul territorio.

Questo implica una garanzia di qualità impensabile quando si interagisce con un privato che, senza il supporto di un professionista, propone sul mercato il proprio immobile.