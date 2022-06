Mercedes presenta una hypercar da oltre 1000 cavalli

Arriva, finalmente, la versione di serie della Mercedes-AMG ONE, supersportiva esclusiva biposto che passa dai circuiti alla strada. La casa tedesca ha recentemente presentato la vettura a trazione ibrida E Performance, con una potenza totale che, come da titolo, va oltre i 1000 cavalli. Un mezzo dal carattere indomabile insomma, impreziosito dai dettagli sportivi di classe AMG, casa che nasce nel 1967 e che, in occasione del cinquantacinquesimo anniversario, rilascia una vettura dalle prestazioni eccezionali, dal design assolutamente unico.

Mercedes-AMG ONE, tutti i dettagli sulla hypercar

Passa dai circuiti di gara alla strada per la prima volta a livello mondiale. La nuova hypercar di Mercedes trae ispirazione dalle vetture della Formula 1. L’auto presenta un motore a combustione interna e quattro motori elettrici ed eroga un totale di 72 kW di potenza complessiva. Durante i test, la vettura ha raggiunto la velocità massima di 352 km/h, limitata. Gli esperti di Formula 1 di Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth hanno coadiuvato il team stradale per la creazione della vettura che potrà essere ammirata per la prima volta al Festival Of Speed di Goodwood dal 23 al 26 giugno 2022.

Ad animare l’auto, un V6 ibrido a benzina da 1,6 litri, con sovralimentazione a singolo turbo supportata elettricamente, la cui tecnologia è derivazione Formula 1. Utilizza benzina Super plus, comunemente acquistabile sul mercato, al posto del carburante da gara. Ad alti regimi, il motore viene affiancato da un turbocompressore hi-tech. Insomma, si tratta di un’auto da prestazioni da pista, adattata alla strada in maniera a dir poco magistrale.