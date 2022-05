Gli amanti della moda, dello spettacolo e dell’arte e statunitense aspettano, in tutto l’anno, il primo lunedì di maggio, che per un appassionato di moda e di spettacolo significa Met Gala; l’evento e la manifestazione rappresentano un qualcosa di particolarmente ambito e atteso nella cultura americana, nonché un momento all’interno del quale sfilare, mostrarsi e palesarsi in pubblico, davanti a fotocamere e paparazzi, per beneficenza. Secondo molte personalità, si tratta dell’evento dell’anno, all’interno del quale le personalità più influenti si riuniscono. Ma che cos’è il Met Gala, come seguire il Met Gala 2022, quando inizia e dove vederlo? Ecco tutto ciò che c’è da sapere anche a proposito delle star italiane presenti al Met Gala 2022.

Che cos’è il Met Gala e come funziona?

Al fine di conoscere tutto ciò che c’è da sapere a proposito del Met Gala 2022, la prima nozione da approfondire riguarda l’evento in sé. Il Met Gala è un evento di moda e di spettacolo che, in occasione di ogni anno, si tiene al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City, in America. Si tratta di un evento di beneficenza, che secondo molte personalità e etichettabile come il party dell’anno. Organizzato a partire dal 1948, il Met Gala è una cena organizzata dal Costume Institute di New York, che permette di raccogliere i fondi che saranno poi destinati in beneficenza.

Chiaramente, si tratta della serata principale in cui avvengono i finanziamenti per la realizzazione di mostre annuali, pubblicazioni, operazioni del museo e attività benefiche realizzate all’interno della città. Ovviamente, il Met Gala si compone di una serie di attimi scanditi da orari, attività e, soprattutto, dalla sfilata di alcune celebrità che giungono al Met Gala in orari predisposti o seguendo la propria personalità, come nel caso di Rihanna che è solita sfilare nel momento che più le aggrada, pur non rispettando gli orari previsti dalla manifestazione dello spettacolo e della moda.

Met Gala quando inizia?

Il Met Gala si tiene in occasione della primo lunedì di maggio in ogni anno, a meno che non ci siano slittamenti come nel caso del 2021 in cui l’evento è stato posticipato a settembre, in una sorta di galà tardivo; in occasione del 2022, il Met Gala si tiene il 2 maggio del 2022, primo lunedì del mese, a partire dalle ore 17, che corrispondono alle 23 italiane, in cui sarà possibile osservare i primi ospiti presenti. L’evento si protrae per tutta la notte italiana, dunque bisognerà armarsi di pazienza per riuscire a osservare tutti gli ospiti e le star celebri presenti.

Star italiane presenti al Met Gala e ospiti assenti

Tra le star internazionali presenti non possono mancare sicuramente gli italiani Chiara Ferragni e Fedez. I Ferragnez sono conosciuti in tutto il mondo, non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale e relativamente alla moda e allo spettacolo che deriva soprattutto dalla figura di Chiara Ferragni. L’Italia sarà, dunque, idealmente rappresentata dai Ferragnez, che si uniranno a tante altre molto celebri di tutto il mondo. Tra le star che non saranno osservate in occasione del Met Gala 2022 figura sicuramente Zendaya, impegnata in una ripresa cinematografica su un set; in virtù dei suoi impegni, la star di Dune, Spiderman: No Way Home e Euphoria non sarà presente al Met Gala 2022.

Dove vedere il Met Gala 2022?

Tutti gli italiani che vorranno osservare il Met Gala 2022 potranno farlo in streaming sul sito Vogue Italia, che trasmetterà all’evento a partire dalla mezzanotte del 2 maggio, che corrisponde alle 18 di New York.