Tina Cipollari lascia Selfie - Le cose cambiano dopo lo scontro con Iva Zanicchi?
di Redazione
23/05/2017
Tina Cipollari lascia Selfie – Le cose cambiano? I rumors circa la decisione della storica opinionista di Uomini e Donne hanno fanno nascere la confusione tra i suoi fan. La scelta di Tina Cipollari potrebbe essere stata alimentata dallo scontro con Iva Zanicchi, sarà vero? La prima parte di Selfie – Le cose cambiano ieri sera è stata parecchio animata dallo sconto tra Tina Cipollari e Iva Zanicchi. L’opinionista di Uomini e Donne ha infatti criticato la cantante per aver accettato il caso di una donna che desiderava una liposuzione per sentirsi più bella. Tina Cipollari è esplosa poco prima che la signora entrasse in studio accusando la mentore di aver scelto con superficialità, dato che la chirurgia plastica, quindi un intervento con anestesia totale, non si fa solo per puro diletto personale. La giudice di Selfie, già nota per le sue risposte focose, ha inoltre aggiunto che il problema della signora poteva essere risolto con una sana dieta, massaggi, esercizio ecc… Nel frattempo però Iva Zanicchi ha sostenuto la tesi secondo cui la chirurgia deve essere fruibile per chiunque e che non si devono accettare solo storie strappalacrime, ma anche coloro che hanno voglia di migliorare il proprio corpo per guardarsi allo specchio e sentirsi migliori. La risposta della Zanicchi ha scatenato una sola reazione in Tina Cipollari, ovvero quella di abbandonare lo studio. Che il giudice abbia anche deciso di abbandonare il format? Tina Cipollari lascia Selfie – Le cose cambiano? Questo è il dubbio che assale da ore i fan dell’opinionista di Uomini e Donne. Il rumors va dunque ad aggiungersi alle varie news che parlano anche dell’addio a al programma di Maria De Filippi di Tina Cipollari. L’opinionista, ormai stanca della tv, si prenderà un periodo di stop lontano dagli schermi?
