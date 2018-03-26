Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Analfabeti funzionali: l'Italia classificata ai primi posti

Redazione Avatar

di Redazione

26/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Secondo un recente studio di cui ha parlato Info Data, ha stilato una lista delle percentuali di analfabeti funzionali nei vari stati del mondo. Dalla ricerca è stato messo in evidenza che il dato preoccupante regala i primati dell’Italia, che si è classificata in quarta posizione a livello mondiale per numero di analfabeti funzionali, dietro soltanto a Giacarta, Cile e Turchia. Se i numeri della capitale dell’Indonesia (7 persone su 10 rientrano nella categoria di analfabeti funzionali) restano ben lontani, quando si mette a confronto l'Italia coi vicini stati europei il discorso cambia completamente.

Analfabeti funzionali: l'Italia al quarto posto

In Italia, gli analfabeti funzionali sono il 28% della popolazione totale. Il maggior numero si concentra al Sud e nelle aree del Nord-ovest, mentre tengono testa il Nord-est, il Centro e le Isole. Con la stessa percentuale critica vive anche la Spagna (sesta), mentre la Grecia e la Slovenia provano a difendersi, certo meglio dell'Italia (27% e 25% rispettivamente). Tra le prime dieci nazioni al mondo con il maggior numero di analfabeti funzionali c'è anche la Francia (22 per cento). Le migliori sono le nazioni del Nord Europa. La migliore è la Finlandia (11 per cento), subito dopo a ruota da Norvegia (12 per cento, la stessa percentuale dei Paesi Bassi) e Svezia (13 per cento).

Ma cos'è l'analfabetismo funzionale?

Gli analfabeti funzionali sono quelle persone che sanno leggere e scrivere ma che non riescono ad elaborare un pensiero critico e hanno difficoltà a capire testi semplici, come ad esempio le istruzioni di montaggio di un oggetto da poco acquistato. In Italia, i profili degli analfabeti funzionali sono legati soprattutto a fasce di età che vanno sopra i 55 (pensionati) anni, e ai giovani che hanno smesso di studiare e che non cercano più un lavoro. Il problema è grave perché influenza in modo specifico nel mondo del lavoro, non avendo questi le giuste competenze per entrare in un mondo lavorativo dove si richiedono stanard sempre più alti e concorrenziali.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Milano, farmaci venduti illegalmente: arrestati cinesi

Articolo Successivo

Disturbo bipolare: una vita difficile, ma come si riconosce?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

14/01/2023

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

02/01/2023

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

16/11/2022