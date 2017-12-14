Home Attualità Missione VITA terminata: Paolo Nespoli torna sulla Terra

Missione VITA terminata: Paolo Nespoli torna sulla Terra

di Redazione 14/12/2017

Paolo Nespoli è atterrato sulla Terra dopo aver trascorso 139 giorni nello spazio. Nella mattinata del 14 dicembre alle ore 9.37 (ora italiana), Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) insieme ai compagni di equipaggio l'americano Randy Bresnik (Nasa) e il russo Sergei Ryazansky (Roscosmos) hanno toccato di nuovo il suolo terrestre con piedi. Viaggio di ritorno dallo Spazio Il viaggio di ritorno è durato all'incirca tre ore, con la navetta viaggiante alla velocità di 28.000 chilometri l'ora. Stando alle descrizioni dell'astronauta, la sensazione che si prova è come quella di una piccola auto coinvolta in uno scontro frontale con un Tir. Lo scorso 28 luglio era cominciata l'Expedition 52/53, la terza missione di Nespoli stabilisce che contando altre missioni ha trascorso in totale 313 giorni nello spazio. Si è dunque conclusa la missione VITA dell'Agenzia Spaziale Italiana. Acronimo di Vitalità, Innovazione, Tecnologia e Abilità, la missione aveva il fine di raccogliere importanti dati sulla maniera in cui l'organismo umano riesce ad adattarsi alle condizioni di microgravità, fornendo informazioni necessarie ad affrontare le future missioni umane mirate sulla Luna e poi su Marte. Il rientro di Nespoli Il presidente dell'Asi Roberto Battiston ha dedicato un messaggio a Nespoli dicendo"Bentornato Paolo!! Grazie per aver concluso con successo la tua missione e per ciò che hai fatto per la scienza e per lo spazio nei cinque mesi sulla Stazione spaziale internazionale" . Il presidente poi aggiunge: "Sei un esempio dell'eccellenza che dimostra come l'Italia abbia le sue qualità, i suoi uomini e donne sono tra i migliori, le aziende risultano specializzate. L'Italia che fa ricerca scientifica e sperimenta nuove tecnologie è un investimento sul futuro per tutto il nostro Paese. Tutti i colleghi dell'Agenzia spaziale italiana sono fieri di te. Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi e amici di Esa, Nasa e Roscosmos con cui ormai da tanti anni raggiungiamo traguardi importanti".

