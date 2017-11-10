Molestie sessuali, la mappa di Tripadvisor sui luoghi segnalati

L'azienda avvisa gli utenti con un messaggio circa le strutture dove si sono verificati stupri e molestie. La decisione di Tripadvisor non piace ai proprietari

Scandalo Sexgate: importante decisione di Tripadvisor

«Messaggio da TripAdvisor: TripAdvisor è venuto a conoscenza di recenti eventi o notizie diffuse dai media riguardanti questa struttura che potrebbero non essere riportate nelle recensioni di questo profilo. Pertanto, ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni su questa struttura se stai organizzando un viaggio». È questo il messaggio che compare quando si visita il profilo di un hotel o di una struttura ricettiva dove sono stati segnalati casi di molestie sessuali, sullo scia dello scandalo sexgate, tutti si sono adeguati.

La decisione dell'azienda è arrivata dopo le proteste degli scorsi giorni. Tripadvisor ha eliminato un commento del 2010 scritto da una donna che aveva confessato di essere stata molestata da uno degli addetti dell'hotel nel quale aveva alloggiato. Il linguaggio utilizzato dalla donna non rispettava la vecchia policy e Tripadvisor si è scusato per aver cancellato la recensione.

Hotel segnalati su Tripadvisor

Il portavoce di Tripadvisor, Kevin Carter, ha spiegato che quelle bande rosse con il messaggio di avvertimento, resteranno un massimo di tre mesi. La durata potrebbe essere estesa se continueranno a pervenire recensioni negative con denunce di molestie sessuali. La segnalazione di Kristie Love, trentacinquenne di Dallas non è passata inosservata e riaccende il dibattito sulla sicurezza delle donne che viaggiano da sole. Purtroppo Kristie aveva utilizzato un linguaggio che non era adatto alle famiglie. La sua denuncia non è stata cestinata e non è finita negli archivi digitali di qualche server anzi ha spinto l'azienda a migliorare il servizio offerto ai clienti.

Intanto sono diversi gli hotel segnalati come il Grand Velas Riviera Maya di Playa del Carmen, che pur avendo ottime recensioni non sembra un posto così paradisiaco. Tripadvisor ha segnalato anche altre due strutture situate sempre a Playa del Carmen, in Messico, l’Iberostar Paraiso Maya e l’Iberostar Paraiso Lindo. La lista è destinata a diventare più lunga ma ricordiamo che questo badge non è l'unico utilizzato da Tripadvisor, oltre alle molestie sessuali vengono segnalati anche gli albergatori che fanno pubblicare recensioni false per aumentare la popolarità.