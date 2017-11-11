Home Attualità Molestie Sessuali, Sepp Blatter sotto accusa

Molestie Sessuali, Sepp Blatter sotto accusa

di Redazione 11/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lo scandalo si estende anche al mondo del calcio: la denuncia è stata lanciata dal portiere della nazionale femminile USA Hope Amelia Solo, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, Londra 2012 e Campione del Mondo 2011; l’ex numero uno della Fifa avrebbe palpato il sedere alla cerimonia del Pallone d’Oro. Molestie Sessuali, Hope Solo denuncia Sepp Blatter Lo scandalo delle molestie sessuali si sta allargando in tutti i settori: dal settore cinematografico patinato di Hollywood al mondo del calcio. Le accuse sono rivolte all’ex numero uno della federazione mondiale Sepp Blatter da una delle icone del soccer femminile, l'ex portiere della nazionale Usa Hope Amelia Solo, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012 e campione del mondo 2011. Sepp Blatter avrebbe messo una mano sui glutei della calciatrice durante la cerimonia del Pallone d'Oro del 2013, poco prima di salire sul palco. La dichiarazione, come ha fatto Asia Argento, è stata rilasciata a un giornale: in questo caso , al quotidiano portoghese Expresso. Contattato dal quotidiano The Guardian, il portavoce dell'ex presidente della Fifa ha definito ridicole queste accuse a lui rivolte. Sepp Blatter accusato di molestie, chi è la calciatrice Hope Solo Hope Solo ha confermato la denuncia di molestie sessuali verso Sepp Blatter in una dichiarazione all'Ap. Italiana d'origine, 36 anni, un passato burrascoso per alcune violenze familiari, è stata una protagonista assoluta dei trionfi della nazionale a stelle e strisce, collezionando 202 apparizioni totali. Ha smesso di difendere la porta della squadra di calcio USA dopo un diverbio con le compagne di squadra dopo le Olimpiadi dello scorso anno in Brasile, quando le americane sono state eliminate dalla Svezia durante i quarti di finale. Ha definito le giocatrici svedesi delle codarde per il loro gioco estremamente difensivo, definizione che le è costata la sospensione dalla squadra. Molestie Sessuali durante Cerimonia Pallone D’Oro 2013, chi è Sepp Blatter Tutti conoscono invece Sepp Blatter, il signore assoluto del calcio internazionale per cinque mandati, dal 1998 al 2016. A fine della sua carriera è stato trascinato nel fango per lo scandalo sulla corruzione venuto alla luce nel 2015 e che lo ha portato ad una squalifica di otto anni. In passato, fecero discutere le sue affermazioni sessiste con le quali auspicò divise di gioco più corte per aumentare l'appeal del calcio femminile, quindi è plausibile he la denuncia di Hope Solo di essere stata molestata da lui avrà delle conseguenze anche a seguito di queste esternazioni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp