Home Attualità Molinella: 22enne si schianta con l'auto e muore

di Redazione 21/05/2018

Molinella (Bologna). Terribile incidente nella notte di domenica a pochi chilometri da Molinella, sulla SP5; un auto con alla guida un giovane di 22 anni: A.L. percorreva via Fiume Vecchio, quando per cause ancora da accertare si è schiantato contro alcuni alberi. Incidente stradale mortale Il ragazzo guidava una Seat Ibiza che nel tratto che precede la frazione Marmorta, improvvisamente ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro uno degli alberi lungo il ciglio della strada; erano circa le 23.30 di domenica sera; allertati da alcuni residenti sono giunti sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare parecchio per riuscire ad estrarre il giovane dall'abitacolo dell'auto completamente accartocciata; dalle foto dell'incidente si evince che lo schianto deve essere stato spaventoso, sul posto i carabinieri hanno subito iniziato gli accertamenti del caso per capire cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al guidatore, che viaggiava da solo. Per questo motivo la strada è rimasta chiusa al per circa tre ore per permettere alle forze dell’ordine di accertare e ricostruire i motivi dello schianto. Soccorsi tempestivi ma inutili Il giovane ferito gravemente è stato soccorso in modo tempestivo e trasportato d'urgenza ma tutti gli sforzi dei sanitari sono stati vani, il ragazzo è arrivato in ospedale già morto. Un'altra giovane vita strappata, si attendono gli aggiornamenti sulla causa della perdita di controllo della macchina da parte del 22enne. Sull'identità del giovane, il cui nome non è stato reso si sa soltanto che era nato a Mercato San Severino (Salerno), ma era residente a Molinella in Emilia Romagna da molto tempo. La famiglia distrutta dal dolore non sa spiegarsi come sia avvenuto l'incidente; pare che il loro congiunto fosse un guidatore attento e prudente. Un week end nero sulle strade italiane, sono stati infatti numerosissimi gli incidenti tra sabato e domenica.

