News pensioni 2018: salta Opzione Donna, Ape social confermata

La Legge di Bilancio ha dettato le linee guida per i requisiti della pensione di vecchiaia per le donne. Ci sono dei canali agevolati che sono stati confermati ma al momento le donne possono andare in pensione nel 2018 se hanno maturato 20 anni di contributi e hanno 66 anni e 7 mesi.

Opzione donna, discussione rimandata

L'anno nuovo non si apre certo sotto i migliori auspici per chi aspetta il momento della pensione, le ultime news riguardano soprattutto le donne. Nonostante le aspettative e le richieste arrivate da più parti politiche è saltata la proroga di opzione donna. Forse si tornerà a discutere dell'argomento dopo le elezioni di marzo. Le lavoratrici prossime alla pensione possono presentare la domanda di adesione ad Opzione donna in qualsiasi momento. Facciamo un esempio pratico: le nate a dicembre 1958 con decorrenza utile del trattamento il 1° agosto 2017 possono andare in pensione con Opzione donna anche nel 2018 e nel 2019 secondo quanto prevede il principio della cristallizzazione del diritto alla pensione.

Ape Social confermata con Opzione Rosa

Lo sconto sulla pensione o meglio Ape Rosa è stato confermato. Le lavoratrici madri che rientrano nell'Ape Social possono presentare la domanda per la pensione nel 2018 anche con 28 anni di versamenti (anziché 30), anche per tutte le mansioni considerate gravose è previsto un sconto di 2 anni e le donne potranno smettere di lavorare dopo 34 anni di contributi. Per ogni figlio sono concessi 6 mesi, sino ad un massimo di 6 anni, ecco perché a conti fatti le nuove norme previste dalla Legge di Bilancio sono viste in maniera positiva.