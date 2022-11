MTV EMAs 2022: tutti i vincitori degli Europe Music Awards

Gli MTV Europe Music Awards celebrano la migliore musica dell’anno e i più grandi artisti di tutto il mondo. Ecco i vincitori e gli sconfitti dell’edizione 2022.

MTV EMAs: di cosa si tratta

Gli MTV Europe Music Awards (originariamente chiamati MTV European Music Awards, comunemente abbreviati in MTV EMAs) sono premiazioni organizzate da Paramount International Networks per onorare artisti e musica della cultura pop.

Gli MTV EMAs si tengono ogni anno in un paese diverso; principalmente nel Regno Unito. La cerimonia di premiazione annuale prevede esibizioni di artisti di spicco e la consegna dei premi che riscontrano un maggiore interesse del pubblico

Sono previste 16 categorie principali e 31 categorie locali, tutte aperte al voto. I premi per il Best Video e per il World Wide Act sono scelti dalla redazione di MTV Music e non possono essere votati dal pubblico.

Categorie principali attuali:

Best Song

Best Video

Best Artist

Best New Act

Best Push Act

Best Pop

Best Rock

Best Hip-Hop

Best Electronic

Best Alternative

Best Live Act

Best World Stage Performance

Best Collaboration

Biggest Fans

Best Look

MTV EMAs 2022: Taylor Swift è la regina della serata e i Pinguini Tattici Nucleari conquistano l’Europa

L’edizione 2022 degli MTV EMAs si è tenuta a Düsseldorf, Germania, domenica 13 novembre. A condurre la splendida serata Rita Ora e Taika Waititi.

Taylor Swift è stata l’artista che ha portato a casa il maggior numero di premi, vincendo nelle categorie Best Artist, Best Pop, Best Video e Best Longform Video: gli ultimi due riconoscimenti le sono stati assegnati per il cortometraggio di All Too Well (10 Minute Version)(Taylor’s Version), diretto dalla stessa Swift.

Passando alle categorie locali, il premio Best Italian Act è andato ai Pinguini Tattici Nucleari, che ottengono una vittoria tanto meritata quanto inaspettata, essendo stati i Måneskin nominati nella stessa categoria. I Pinguini Tattici Nucleari, che a breve rilasceranno il nuovo disco Fake News, conquistano così l’Europa, e ringraziano i fan su Instagram.

I vincitori degli MTV EMAs 2022

Di seguito una lista completa di tutti i candidati nelle categorie principali e dei rispettivi vincitori.

Best song

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Harry Styles – “As It Was”

Jack Harlow – “First Class”

Lizzo – “About Damn Time”

WINNER: Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Rosalía – “Despechá”

Best video

BLACKPINK – “Pink Venom”

Doja Cat – “Woman”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

WINNER: Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Best artist

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

WINNER: Taylor Swift

Best new artist

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

WINNER: Seventeen

Stephen Sanchez

Tems

Best collaboration

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

WINNER: David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone with Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Shakira, Rauw Alejandro – “Te Felicito”

Tiësto & Ava Max – “The Motto”

Best live

Coldplay

Ed Sheeran

WINNER: Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Best pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

WINNER: Taylor Swift

Best K-pop

BLACKPINK

BTS

Itzy

WINNER: Lisa

Seventeen

Twice

Best Latin

WINNER: Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Best electronic

Calvin Harris

WINNER: David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Best hip hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

WINNER: Nicki Minaj

Best rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

WINNER: Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Best alternative

WINNER: Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

Best R&B

WINNER: Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Best longform video

Foo Fighters – “Studio 666”

Rosalía – “Motomami” (Rosalía TikTok live performance)

Stormzy – “Mel Made Me Do It”

Taylor Hawkins tribute concert, Wembley Stadium, London

WINNER: Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Biggest fans

BLACKPINK

WINNER: BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift