Novità in libreria a gennaio 2023: tutti i libri in uscita

Con l’inizio del nuovo anno si riempiono gli scaffali delle librerie con tante nuove uscite. Ecco le novità di gennaio 2023: tutti i libri in uscita questo mese.

Novità in libreria a gennaio 2023

Inizia il 2023 e le case editrici si preparano a riempire gli scaffali di tutte le librerie italiane con tanti nuovi titoli.

Tra i libri più attesi in uscita a gennaio 2023 sicuramente “Spare”, il libro di memorie del Principe Harry. Da alcune anticipazioni è emerso che i contenuti del libro faranno molto parlare. The Guardian, che ha ottenuto una copia del testo in anticipo, ha rivelato che tra le pagine di memorie di Harry viene descritta anche una presunta aggressione fisica da parte del principe William, durante una lite incentrata su Megan Markle.

Torna in libreria anche Stephen King, con il libro “Sleeping beauties”, scritto a quattro mani con il figlio Owen King. La storia è ambientata nel carcere femminile di Dooling, in cui una delle detenute annuncia l’arrivo della regina nera.

Libri in uscita a gennaio 2023

Di seguito la lista dei titoli in uscita in libreria a gennaio 2023.