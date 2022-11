My Mind & Me, il nuovo singolo di Selena Gomez: testo, traduzione e significato

Selena Gomez rilascia una delle sue canzoni più oneste e vulnerabili. Parte della colonna sonora dell’omonimo documentario, My Mind & Me rivela una Selena mai vista.

Il testo di My Mind & Me: il nuovo singolo di Selena Gomez

Di seguito il testo della canzone My Mind & Me, scritta ed eseguita da Selena Gomez, in occasione dell’uscita del suo documentario Selena Gomez: My Mind & Me.

[Verse 1]

Wanna hear a part to my story?

I tried to hide in the glory

And sweep it under the table

So you would never know

Sometimes I feel like an accident

People look when they’re passing it

Never check on the passenger

They just want the free show

[Pre-Chorus]

Yeah, I’m constantly

Tryna fight something that my eyes can’t see

[Chorus]

My mind and me

We don’t get along sometimes and it

Gets hard to breathe

But I wouldn’t change my life

And all of the crashing and burning and breaking, I know now

If somеbody sees me like this, then thеy won’t feel alone now

My mind and me

[Verse 2]

It’s hard to talk and feel heard when you always feel like a burden

Don’t wanna add to concern I know they already got

But if I pull back the curtain, then maybe someone who’s hurting

Will be a little more certain they’re not the only one lost

[Pre-Chorus]

Yeah, I’m constantly

Tryna fight something that my eyes can’t see

[Chorus]

My mind and me

We don’t get along sometimes and it

Gets hard to breathe

But I wouldn’t change my life

And all of the crashing and burning and breaking, I know now

If somebody sees me like this then they won’t feel alone now

My mind and me

Traduzione del testo di My Mind & Me

Di seguito il testo tradotto del nuovo singolo di Selena Gomez, intitolato My Mind & Me, “La mia mente e io”.

[Verse 1]

Vuoi ascoltare una parte della mia storia?

Ho cercato di nascondermi nella gloria

E spazzarla sotto il tavolo

Così non avresti mai saputo

Alcune volte mi sento un incidente

Le persone guardano quando passano

Non controllano mai come sta il passeggero

Vogliono solo lo spettacolo gratuito

[Pre-Chorus]

Cerco costantemente

Di combattere qualcosa che i miei occhi non possono vedere

[Chorus]

La mia mente e io

A volta non andiamo d’accordo

E diventa difficile respirare

Ma non cambierei la mia vita

E tutto lo schianto, il bruciore e la rottura, adesso so che

Se qualcuno mi vede così, allora non si sentirà solo

La mia mente e io

[Verse 2]

È difficile parlare e sentirsi ascoltati quando ti senti sempre un peso

Non voglio aggiungere alla preoccupazione che già so che hanno

Ma se apro il sipario, allora forse qualcuno che sta soffrendo

Sarà un po’ più sicuro di non essere l’unico ad essere perso

[Pre-Chorus]

Cerco costantemente

Di combattere qualcosa che i miei occhi non possono vedere

[Chorus]

La mia mente e io

A volta non andiamo d’accordo

E diventa difficile respirare

Ma non cambierei la mia vita

E tutto lo schianto, il bruciore e la rottura, adesso so che

Se qualcuno mi vede così, allora non si sentirà solo

La mia mente e io

Il significato di My Mind & Me: la coraggiosa volontà di svelare il proprio dolore per non far sentire solo chi soffre

In My Mind & Me Selena apre il suo cuore agli ascoltatori, rivelando le sue più cupe insicurezze e il difficile rapporto con se stessa, in particolare con i suoi pensieri negativi. Spiega di aver cercato di tenere nascosta questa parte di sé, assicurandosi che i suoi più profondi sentimenti non diventassero un altro pretesto per parlare di lei senza sapere.

Eppure in occasione dell’uscita del suo documentario, Selena Gomez: My Mind & Me, la superstar, imprenditrice e filantropa, che già con il trailer del docufilm aveva accennato alle delicate tematiche che sarebbero state trattate, decide di lasciare che il pubblico sbirci nella sua mente grazie ad un testo onesto e vulnerabile.

Il motivo è semplice e viene spiegato nel ritornello: nonostante le difficoltà e la paura di aprirsi, adesso Selena Gomez vuole usare la sua piattaforma per aiutare gli altri, e se ammettere di non andare d’accordo con la sua mente può far sentire compresa anche solo una persona, allora la sua missione è riuscita.