Noah Schnapp e Stranger Things trionfano ai Poeple’s Choice Awards

I People’s Choice Awards del 2022 hanno visto il trionfo della serie TV Netflix Stranger Things e del suo protagonista Noah Schnapp.

Stranger Things ai People’s Choice Awards: nomination e vittorie

La sera del 6 dicembre 2022 si è svolta presso il Barker Hangar di Santa Monica la 48a cerimonia dei People’s Choice Awards. Il pubblico ha votato per 40 categorie tra film, televisione, musica e cultura popolare.

Tutti i vincitori dei People’s Choice Awards sono stati annunciati durante la cerimonia di premiazione.

La serie TV Stranger Things, produzione originale Netflix di grande successo giunta alla quarta stagione, è stata nominata per diversi premi nella categoria dedicata alla televisione.

Stranger Things è stata nominata come migliore serie TV del 2022 e come migliore serie sci-fi/fantasy dell’anno. A fine serata ha portato a casa entrambi i trofei.

Noah Schnapp vince il suo primo People’s Choice Award e anticipa la quinta stagione di Stranger Things

Alla cerimonia di premiazione dei People’s Choice Awards 2022 è stato premiato Noah Schnapp, la star della serie TV Stranger Things e interprete del personaggio di Will Byers.

L’attore protagonista di Stranger Things ha vinto il premio come migliore star televisiva maschile del 2022.

Il riconoscimento dei PCA è stato il primo per l’attore, che è salito sul palco per accettare il premio, anticipando alcuni elementi della quinta e ultima stagione della serie TV Stranger Things.

“Preparatevi per la quinta stagione, gente. Perché fidatevi di me, ragazzi non siete pronti per quello che sta arrivando”, ha dichiarato Schnapp sul palco dei People Choice Awards, tenendo in mano il suo primo premio firmato PCA.

Quando si parla della quinta stagione dello show, i fan non riescono a mantenere la calma. Anche i fratelli Duffer hanno rivelato alcune informazioni sull’ultima stagione di Stranger Things. E ora è stato il turno di Noah Schnapp.

Nella categoria per la migliore star televisiva femminile del 2022 era stata nominata anche la collega, amica e coprotagonista di Noah Schnapp, nonché protagonista di Enola Holmes: Millie Bobby Brown, che in Stranger Things interpreta il ruolo di Undici. Tuttavia, a vincere il premio è stata Ellen Pompeo della serie TV Grey’s Anatomy.