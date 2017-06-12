Offerte Wind Solo Chiamate Giugno 2017: promozioni ricaricabile con telefonate gratis verso tutti

La maggioranza delle persone che possiedono uno smartphone è sempre alla ricerca delle soluzioni più convenienti per risparmiare sul traffico Internet, ma sono ancora tanti gli utenti che sono interessati alle promozioni per ricaricabile con telefonate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili: le offerte Wind solo chiamate possono accontentare questa nicchia di mercato della telefonia mobile, vediamo quali sono le più convenienti per il mese di Giugno 2017.

Quando si parla di offerte Wind solo chiamate, viene in mente subito la All Inclusive, ossia tutte le promozioni che includono minuti per chiamare, SMS e traffico Internet. Per il mese di giugno 2017 sono disponibili varie opzioni per ricaricabile: quella classica da 12 Euro ogni quattro settimane che prevede 500 minuti di chiamate verso tutti, 500 SMS verso tutti e 2 Giga di traffico Internet in 4G ( chi ha meno di 30 anni, ha diritto a un Giga in più). Esiste anche la versione All Digital e questa tariffa costa 15 Euro, a meno che non si aderisca online o tramite la app Veon: in questo caso, si ha diritto a uno sconto di 5 Euro. La promo prevede 500 minuti di chiamate verso i numeri fissi e mobili con 5 Giga di traffico Internet. Chi è nuovo cliente, può fare al proprio caso l’offerta All Inclusive 1000 Online Edition: 1000 minuti per chiamare, 100 SMS e 3 Giga di traffico Internet a soli 10,50 Euro ogni 4 settimane.

Però ci sono delle persone che sono interessate solamente a delle promozioni che permettono di risparmiare solo sulle telefonate: esistono delle offerte Wind solo per le chiamate attivabili entro la fine di giugno 2017. Noi Tutti è attivabile per chi è già cliente Wind e al costo di 7 Euro ogni 4 settimane include 400 minuti per chiamare verso tutti, mentre per i nuovi clienti si aggiungono 1 Giga di traffico Internet e il telefono Wind Smart. Dello stesso filone Noi Tutti 1000, la quale include mille minuti di telefonate verso fissi e mobili al costo di 9 Euro per 4 settimane. In entrambi i casi, i nuovi clienti hanno un costo di attivazione di 1 Euro, mentre i vecchi dovranno pagare 15 Euro. Infine, per fare un regalo ai genitori o ai nonni, Noi Tutti Super 60+, riservata a chi ha compiuto i 60 anni: al costo di 6 Euro ogni 4 settimane si possono effettuare 1000 minuti di chiamate verso tutti.