Pillolo maschile: in arrivo la compressa contraccettiva per gli uomini

di Redazione 19/03/2018

La medicina e il suo progresso lasciano completamente di stucco, e stavolta la scoperta è quella del Pillolo maschile. È stato infatti dato l'ok ai test della pasticca contraccettiva Dmau. E pare si possa prendere una volta al giorno con i pasti. Il nuovo farmaco è stato presentato al Congresso degli endocrinologi negli Stati Uniti e so presenta come un contraccettivo maschile che si assume per via orale una volta al giorno. Pillolo maschile, test del farmaco I test del farmaco sperimentale sono qualcosa di sorprendente pur mancando una validazione scientifica certa sul lungo termine. Il cosiddetto “pillolo” si chiama Dmau, dimetandrolone undecanoato, che pare sia essere il vero primo prototipo per evitare gravidanze non volute dagli uomini. Gli estensori dello studio delle università di Washington a Seattle precisa “Concentrazioni coerenti con un’azione contraccettiva efficace”, anche se “studi a lungo termine sono attualmente in corso per verificare che Dmau preso quotidianamente riesca effettivamente a bloccare la produzione di sperma”. I test per sperimentarne l’efficacia sono stati condotti su 83 persone: 400 milligrammi, assunto per 28 giorni una volta al giorno insieme al cibo. Una svolta decisiva, un passo avanti rispetto a dolorose iniezioni o trattamenti con gel dall’efficacia non garantita. Pillolo maschile, una progettazione frenata dalla ricerca? I progressi della ricerca sul pillolo, ricorda l’autrice, sono stati limitati perché formulazioni orali di testosterone possono provocare infiammazioni al fegato e si smaltiscono nell’organismo troppo rapidamente per consentire un dosaggio giornaliero, richiedendo due assunzioni al giorno. La forza di Dmau starebbe invece nell’undecanoato, un acido grasso a lunga catena che a quanto dicono gli scienziati rallenta il metabolismo del farmaco, consentendogli appunto di agire tempestivamente.

