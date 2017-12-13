Home Attualità Piloti Ryanair minacciati: sanzioni per chi aderisce allo sciopero

di Redazione 13/12/2017

La compagnia Ryanair ha inviato una lettera ai piloti italiani dicendo che "chi sciopera andrà incontro a sanzioni". Questo non è altro che un invito a non aderire allo sciopero previsto per venerdì 15 dicembre. Nella lettera si indicano anche le eventuali sanzioni come "la perdita di futuri aumenti in busta paga secondo l'accordo oppure trasferimenti o promozioni". La lettera è siglata dal capo del personale Eddie Wilson ed è indirizzata ad 'All Italian based Cabin Crew'. Nella lettera si legge anche "Per favore continuate a lavorare secondo i vostri turni già previsti". Lo sciopero in Italia e a Dublino Lo sciopero varrà per 4 ore il giorno 15 dicembre. In Italia in particolare le ore interessate sono dalle 13.00 alle 17.00. Il sindacato, l'Anpac, chiede l'applicazione del contratto collettivo di lavoro, in quanto la compagnia ha la pecca di non informare adeguatamente sui diritti dei passeggeri. Dal suo canto la compagnia ha definito "senza fondamento" l'iniziativa, ricordando in una nota che "l' Enac ha già confermato che 'non ci sono gli estremi per applicare sanzioni a Ryanair". La minaccia è andata anche ai piloti basati a Dublino. Ma in Irlanda lo sciopero è annunciato per il 20 dicembre prossimo. In una nota, la compagnia aerea si dice sconcertata per queste intenzioni di "interrompere i voli sotto Natale quando i numeri di Ialpa confermano che ha il supporto di meno del 28% degli oltre 300 piloti con base a Dublino di Ryanair ed è previsto un aumento della retribuzione del 20%"e. Ryanair ha poi affermato che "i piloti con base a Dublino che parteciperanno a questa agitazione violeranno gli accordi presi e perderanno i benefici concordati". Sciopero anche in Germania? La compagnia low cost deve fare i conti anche col sindacato tedesco dei piloti Vereinigung Cockpit, che chiede l'applicazione del contratto collettivo di lavoro. Il sindacato tedesco parla di sciopero che continuerà finché Ryanair non aderirà al contratto nazionale. Ma la compagnia pare sicura delle sue scelte. Per ora nulla all'orizzonte.

