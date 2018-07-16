Home Scienza e Tecnologia Pokemon Let's Go: arriva il nuovo capitolo per Nintendo Switch

di Redazione 16/07/2018

La conferenza del post E3 che è stata svolta a Milano ha mostrato, tra le altre cose, un nuovo titolo di Pokemon. Il brand ormai storico si arricchirà di un nuovo gioco per Nintendo Switch. Si tratterà di Pokemon Let's Go, che aveva diviso i fan in due parti: chi apprezzava le dinamiche del nuovo capitolo e chi, invece, lo disdegnava pensando che si trattasse di un qualcosa di estraneo alla serie principale di Pokemon. Tuttavia, si hanno dei dettagli in più sul nuovo gioco: si tratta certamente di un prodotto innovativo, che sa però mescolare il vecchio con il nuovo. Protagonista sarà il ritorno della storica regione di Kanto. Pokemon Let's Go: ritorno della storica regione di Kanto Bisogna innanzitutto pensare a Pokemon Let's Go come un ideale prodotto realizzato per l'anniversario ventennale di Pokemon Giallo. La vera e propria storia di uno dei brand più famosi e apprezzati di sempre si arricchisce, quindi, di un ulteriore capitolo che non potrebbe non ambientarsi nella regione di Kanto, lì dove tutto è partito. Ovviamente, per fare ciò, tutto l'impianto e la struttura originari della regione sono stati modificati, e ciò ha fatto storcere il naso ai fan "puristi" del gioco. La novità principale è che tutti i Pokemon sono visibili: nessuna sorpresa, quindi, camminando per strada o nell'erba alta. Si sceglierà quale Pokemon catturare o se evitarli. Cambia anche la casualità: tutto ciò che si ottiene durante il percorso viene visto dall'utente, che sceglie di servirsene o meno. Tutte le novità di Pokemon Let's Go La prima sostanziale novità tra del nuovo Pokemon Let's Go è il metodo di cattura. Non si dovrà più danneggiare il Pokemon selvatico e poi lanciare le consuete pokeball per catturarlo, ma bisognerà stabilire un graduale legame affettivo che porterà, poi, spontaneamente il Pokemon a essere catturato. Si tratta di un metodo che limita la violenza nel gioco. A proposito di pokeball, esse saranno lanciate in base al livello di difficoltà del Pokemon (verde, giallo o rosso) e, in base al lancio, si avranno maggiori possibilità di cattura. Non cambiano gli scontri online, il ruolo del Prof. Oak nè l'evoluzione dei mostriciattoli più famosi di sempre.

