Pokemon Scarlatto e Violetto: ecco quando escono gli attesissimi titoli Nintendo

I social media di tutto il mondo sono andati in tilt alla notizia ufficiale della data d’uscita dei nuovi titoli Nintendo appartenenti all’iconico franchise Pokemon. Usciranno il 18 novembre del 2022 per Nintendo Switch, i videogiochi sui Mostri Tascabili basati su una struttura open world senza caricamenti tra le varie città e le aree selvagge. Parliamo di Pokemon Scarlatto e Violetto, titoli promettenti che, come da tradizione, introdurranno al pubblico nuovi Pokemon, nuovi Professori e, stavolta, nuove meccaniche e scenari del tutto inediti. Di seguito, riportiamo tutte le info emerse dal sito ufficiale riguardanti i nuovi titoli in uscita prossimamente per Nintendo Switch: Pokemon Scarlatto e Violetto.

Pokemon Scarlatto e Violetto, tutti i dettagli sui giochi

Non solo la data d’uscita ufficiale del gioco. Nintendo ha, infatti, fornito anche un avvincente trailer ed una descrizione per Pokemon Scarlatto e Violetto. Due nuovi titoli, ovviamente, come da tradizione: versioni differenti, simili nelle intenzioni, diverse nei dettagli che, sicuramente, faranno gola agli appassionati più irriducibili dei Mostri Tascabili e dell’iconico anime annesso. Un’evoluzione significativa del mondo Pokemon, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, con la quale sarà possibile esplorare in totale libertà spazi particolarmente vasti e ricchi di appassionanti sfide. Le nuove mappe saranno il risultato di un mix tra città e natura: un mondo senza confini in cui i Pokemon domineranno gli elementi: il cielo, i mari, le foreste, le strade e tanto altro. L’essenza dei giochi che hanno reso il franchise un successo rimane inalterata, con lotte improvvise con creature selvatiche, adattate alla struttura open world adatta a tutte le età. Pokemon Scarlatto e Violetto sarà giocabile da una a quattro persone.