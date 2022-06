Disney+ Day, tutte le info sul nuovo evento della Casa di Topolino

Il lancio della piattaforma di streaming online della Casa di Topolino, Disney+, ha portato con sé una straordinaria mole di consensi. La vastissima gamma di prodotti offerti in catalogo a portata di click, ha convinto immediatamente anche i più scettici. Non solo i grandi classici, ma anche le ultime aggiunte alla prestigiosa company, come il fortunatissimo franchise del Marvel Cinematic Universe, quello di Star Wars e I Simpson, tra gli altri. Disney + ne ha per tutti e, nel novembre del 2021, l’azienda decise di celebrare il primo anniversario dalla release del franchise con il Disney+ Day, un evento sensazionale che, nella sua prima edizione, riconfermò l’efficacia della piattaforma e l’apprezzamento dei fan. Dato il feedback positivissimo riscontrato dalla prima edizione, di recente Disney ha annunciato la seconda edizione dell’evento, fornendo tutti i dettagli che riportiamo di seguito.

Disney+ Day, tutte le info sull’evento

Una celebrazione mondiale unica nel suo genere. Il Disney+ Day tornerà giovedì 8 settembre 2022, in concomitanza con il D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, presentato da Visa ad Anaheim, in California. Saranno diverse le iniziative che la Casa di Topolino proporrà durante la giornata, destinate alla pletora di abbonati alla piattaforma di streaming. Nuovi contenuti dai brand principali accompagneranno la release del nuovo live action del classico Disney, Pinocchio.

Inoltre, sono stati resi disponibili il teaser trailer e la key art della pellicola che già si rivela attesissima e vedrà nel cast stelle amatissime del cinema internazionale come Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Lorraine Bracco, Luke Evans e Keegan-Michael Key. Non solo, nei prossimi mesi, dalla piattaforma di streaming online emergeranno ulteriori nuovi titoli da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star e National Geographic.