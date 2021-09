Porta bloccata, come comportarsi?

Nel momento in cui si blocca una porta, i problemi e le preoccupazioni possono essere numerosi, in modo particolare nel caso in cui c’è qualcuno che è rimasto chiuso dentro casa. Proprio per questa ragione è necessario comprendere come è necessario comportarsi evitando di farsi prendere dal panico.

Sono diversi i motivi che possono portare una porta a bloccarsi. Prima di tutto, non si può entrare in casa, ma è chiaro che tutto diventa molto più preoccupante nel caso in cui siano rimaste chiuse in casa delle persone. Nel caso in cui abitiate in provincia di Milano, allora la cosa migliore da fare è quella di far intervenire un fabbro Milano per l’apertura della porta, evitando soluzioni fai-da-te che si possono rivelare decisamente pericolose.

Cosa fare e cosa è meglio evitare

È chiaro che se non si ha una più che valida e sicura idea sul motivo per cui la porta si è bloccata, è meglio evitare di seguire l’istinto. Infatti, spesso e volentieri la prima reazione che si tende ad avere è quella di forzare la porta usando la propria chiave. In questi casi, però, bisogna comprendere come, così facendo, si corre il rischio di danneggiare ancora di più la porta stessa e peggiorare la situazione.

La chiave, infatti, potrebbe finire per danneggiarsi o anche rompersi all’interno della serratura ed è chiaro che si potrebbe rendere il tutto ancora più complicato. Di conseguenza, uno dei consigli migliori da seguire è certamente quello di non sforzare mai eccessivamente la porta, quanto piuttosto provare a trovare una soluzione in modo immediato, ma senza farsi prendere dall’ansia.

Ad esempio, è molto meglio evitare di inserire nella serratura oggetti o sostanze che possono rendere ancora più difficile l’intervento di un tecnico e la risoluzione del problema. Spesso, infatti, non si tiene conto che se qualsiasi oggetto finisce per rompersi all’interno della serratura, i guai sono notevoli. Mentre l’olio lubrificante, ad esempio, potrebbe diventare un pastone unico con la polvere presente all’interno della serratura e bloccarla ancora di più.

Non solo, visto che bisogna tenere presente anche la presenza nell’appartamento di bambini e persone non autosufficienti. In questi casi, la cosa migliore da fare è quella di chiamare immediatamente i vigili del fuoco. In caso contrario, invece, senza una situazione di immediato rischio e pericolo, allora si può optare per l’intervento di un fabbro, che senz’altro è più adatto a una soluzione in cui non c’è l’urgenza di liberare qualcuno che è rimasto chiuso nell’appartamento.

Come si apre una porta bloccata dall’esterno

Esiste qualche accorgimento che può tornare utile per sbloccare la serratura anche in completa autonomia. Non sempre tutte queste indicazioni funzionano, ma certamente in qualche caso la dea bendata potrebbe essere dalla vostra parte, anche se chiaramente tutto è legato alla tipologia di porta che si ha di fronte.

Un sistema decisamente tradizionale, a volte anche piuttosto obsoleto, ma che spesso e volentieri tende a risolvere il problema. Se davanti a noi c’è una porta a cilindro tradizionale, ecco che si può provare a usare uno spray che elimina le incrostazioni. È sufficiente spruzzare un po’ di prodotto all’interno del foro della serratura e una porzione del liquido terminerà anche nei vari ingranaggi che, dopo essere stati adeguatamente lubrificati, riusciranno a muoversi e ruotare molto più agevolmente.

Si consiglia di tentare almeno due o tre volte prima di scoraggiarsi. Altrimenti, diverse persone tendono a utilizzare in questi casi anche la polvere di grafite, che in fondo presenta gli stessi effetti e funzioni di uno spray. Qualora la chiave dovesse essere rimasta incastrata all’interno della serratura, ecco che serve fare un lavoro molto più di precisione e difficoltoso.