Prete arrestato per molestie sessuali: sorpreso in auto con bimba

Una nuova storia di molestie sessuali ai danni di un minore, arriva da Prato. Un sacerdote di 70 anni si era appartato in un'area di sosta, nei pressi di un supermercato, con una bambina di dieci anni. L'episodio è avvenuto lunedì sera e ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato un residente della zona.

Molesta bambina: prete arrestato

Un sacerdote è stato sorpreso in auto con una bambina. La comunità è sconvolta per quanto accaduto lo scorso lunedì intorno alle 22:30 come riporta ANSA. Un residente della zona ha notato l'auto, si è insospettito e si è avvicinato. Quando ha aperto lo sportello ha liberato la bambina e ha attirato l'attenzione dei vicini. Immediatamente sono arrivati nel parcheggio ed è nata una colluttazione. Il prete ha rischiato il linciaggio. È stato necessario l'intervento dei medici del 118 per soccorrere la bambina e alcune persone rimaste ferite nella rissa.

La Procura di Prato, che coordina le indagini ha disposto gli arresti domiciliari per il sacerdote, per superati limiti di età. Secondo quanto si apprende da fonti locali il prete è parroco di una chiesa della diocesi di Firenze, ai confini della provincia di Prato, ma è incardinato in un'altra diocesi e non appartiene al clero fiorentino.

Il prete ha confessato: non era la prima volta

Durante l'interrogatorio il sacerdote ha confessato che quello non era il primo incontro con la bambina. È stato accusato di violenza sessuale aggravata e i carabinieri stanno cercando di capire se ci siano altre giovani vittime molestate dal parroco. La bambina sarà affidata nuovamente ai servizi sociali, che si occuperanno di fornirle un adeguato sostegno psicologico.

Quello di Prato non è il primo, e nemmeno l'ultimo caso di preti che abusano di minori. La Chiesa, grazie a Papa Francesco, ha assunto una posizione diversa. Lo scorso anno, in occasione della presentazione del libro scritto da una vittima di abusi, ha dichiarato: «Si tratta di un'assoluta mostruosità, un peccato terribile, che contraddice tutto quello che la Chiesa insegna».