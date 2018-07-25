Roberto Benigni incidente in mare: come sta l'attore

Un'onda anomala ha fatto sbattere violentemente Roberto Benigni, mentre era sul gommone. L'attore era in vacanza in Sardegna con la moglie e alcuni amici. È stato ricoverato per accertamenti dopo l'incidente.

L'incidente di Roberto Benigni

Benigni e la moglie Nicoletta trascorrevano le vacanze in Sardegna con tutta la famiglia. Ieri avevano deciso di uscire con alcuni amici per un'escursione in gommone. A causa di un'onda anomala il natante si è alzato e l'attore ha sbattuto violentemente la schiena. La situazione è apparsa subito piuttosto grave. Dopo essere arrivato a porto Palau per i primi soccorsi, i medici del 118 e la Capitaneria di porto hanno predisposto il trasferimento con elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Cagliari.

Come sta Roberto Benigni

L'attore è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia per tutti gli accertamenti del caso e, secondo quanto si apprende dalle fonti nazionali, non è in pericolo di vita. Gli esami a cui è stato sottoposto Roberto Benigni fanno ben sperare sulle sue condizioni di salute, non ci sono gravi danni ma solo una frattura ad una vertebra, causata dal forte trauma subito. Lo specifichiamo per evitare fake news e speculazioni, a giugno infatti si era diffusa la bufala della morte di Roberto Benigni a causa di un incidente stradale.

Roberto Benigni quindi è stato trasferito nel reparto di Ortopedia. L'incidente è avvenuto ieri, e già oggi l'attore potrebbe essere dimesso. Per Benigni si apre la difficile facile della convalescenza, uno come lui abituato a stare sempre in movimento, deve riposarsi prima di tornare alla routine. Tutto il mondo dello spettacolo ha mostrato la sua vicinanza alla famiglia dell'attore e soprattutto alla moglie Nicoletta. Anche noi di Lettera 35 facciamo gli auguri di pronta guarigione a Roberto Benigni e siamo curiosi di sapere come descriverà l'incidente, per la fake news di giugno aveva ironizzato a modo suo, e questa volta cosa dirà?