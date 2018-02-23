Uomo di Neanderthal, ecco le pitture più antiche mai dipinte

Uomo di Neanderthal, abile pittore

Se l'uomo di Neanderthal dipingeva, cosa cambia della storia?

Quante volte ci siamo domandati cosa avessero fatto i nostri antenati o come ttrascorressero le giornate. Antenati di milioni di anni fa si capisce, o meglio l'uomo di Neanderthal. E se fosse stato un artista? Pare infatti che il primo a dipingere sia stato proprio questo uomo primitivo.Branchi di animali, puntini, sagome geometriche e orme di mani, tutti nei colori ocra e nero. Queste sono le pitture rupestri, opere dell'uomo di Neanderthal che sono state scoperte, e che ridisegnando il quadro della preistoria. IlDiego Angelucci ha dichiarato che questo "riscrive il nostro punto di vista sulla preistoria antica, perché indica che l'uomo è diventato 'umano' prima di quanto si credesse".I dati appena avuti secondo il docentemettono in evidenza come "capacità cognitive 'avanzate' potrebbero essere comparse già nei primi Neanderthal o addirittura nell'antenato comune di Neanderthal e Sapiens. Abbiamo immaginato i Neanderthal come esseri con caratteristiche inferiori rispetto ai Sapiens ma stiamo vedendo che erano più sofisticati di quanto si credesse". Finora, infatti, si pensava chefosse prerogativa degli uomini moderni, anche per la difficoltà di dare date ai reperti più antichi di 40.000 anni. Laè stata possibile grazie alla nuova tecnica di datazione fondata sul decadimento radioattivo dell'uranio e del torio. In questo modo è emerso che l'epoca cui risalgono i piccoli depositi di sali ritrovati sopra a pitture e a conchiglie sono dell'epoca del Neanderthal. Una svolta nella ricostruzione