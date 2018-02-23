Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Uomo di Neanderthal, ecco le pitture più antiche mai dipinte

Redazione Avatar

di Redazione

23/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Quante volte ci siamo domandati cosa avessero fatto i nostri antenati o come ttrascorressero le giornate. Antenati di milioni di anni fa si capisce, o meglio l'uomo di Neanderthal. E se fosse stato un artista? Pare infatti che il primo a dipingere sia  stato proprio questo uomo primitivo.  

Uomo di Neanderthal, abile pittore

Branchi di animali, puntini, sagome geometriche e orme di mani, tutti nei colori ocra e nero. Queste sono le pitture rupestri, opere dell'uomo di Neanderthal che sono state scoperte, e che ridisegnando il quadro della preistoria. Il geoarcheologo Diego Angelucci ha dichiarato che questo "riscrive il nostro punto di vista sulla preistoria antica, perché indica che l'uomo è diventato 'umano' prima di quanto si credesse".

Se l'uomo di Neanderthal dipingeva, cosa cambia della storia?

I dati appena avuti secondo il docente dell'Università di Trento mettono in evidenza come "capacità cognitive 'avanzate' potrebbero essere comparse già nei primi Neanderthal o addirittura nell'antenato comune di Neanderthal e Sapiens. Abbiamo immaginato i Neanderthal come esseri con caratteristiche inferiori rispetto ai Sapiens ma stiamo vedendo che erano più sofisticati di quanto si credesse". Finora, infatti, si pensava che l'arte rupestre fosse prerogativa degli uomini moderni, anche per la difficoltà di dare date ai reperti più antichi di 40.000 anni. La scoperta è stata possibile grazie alla nuova tecnica di datazione fondata sul decadimento radioattivo dell'uranio e del torio. In questo modo è emerso che l'epoca cui risalgono i piccoli depositi di sali ritrovati sopra a pitture e a conchiglie sono dell'epoca del Neanderthal. Una svolta nella ricostruzione dell'era preistorica.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Prodotti per la casa nocivi: sono come 20 sigarette al giorno

Articolo Successivo

Parmalat ritira vasetti di Pappa Reale e Yogurt Bianco

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023