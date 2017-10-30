Home Attualità Roma, aereo turistico precipita sui binari, nessuna notizia dei passeggeri

di Redazione 30/10/2017

Roma, un aereo turistico qualche ora fa si è precipita sui binari ferroviari. La notizia da qualche ora ha invaso i vari giornali italiani, anche se al momento non si ha nessuna notizia dei passeggeri. Cos'è successo? Roma, un aero turistico precipita sui binari Momenti di panico nel cuore di Roma dove un aereo turistico è precipitato sui binari ferroviari. L'episodio si è verificato ieri lungo il tratto dedicato ai treni ad alta velocità per Roma - Firenze. Cosa sia successo ieri però al momento è avvolto dal mistero. Si tratterebbe di un errore tecnico che ha portato a un conseguente impatto, ma le dinamiche dell'incidente restano da chiarire da parte degli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto. La cosa che più preoccupa riguarda l'assenza di notizie sui passeggeri dell'aereo turistico? Roma, un aero turistico precipita ma nessuna notizia sui passeggeri L'aereo turistico è precipitato sui binari di Roma - Firenze ieri nel tardo pomeriggio mandando così in tilt il traffico ferroviario. I lavori di rimozione infatti sono durati fino alle 20.30 dopodiché i viaggi lungo le rotte sono ripresi normalmente, nonostante i conseguenziali ritardi. La cosa che sta lasciando un po' tutti straniti è l'assenza di notizie concrete dietro quello che ha tutte le carte in regola per essere considerato un banale incidente. Cosa ha provocato la perdita di quota e dunque l'impatto sui binari per l'areo turistico? Ma non solo... Al momento è stato reso noto nemmeno quanti passeggeri, incluso il pilota, si trovassero all'interno dell'aereo turistico. Ricordiamo che questo tipo di mezzi non possono trasportare molte persone, si parla di circa quattro o massimo cinque passeggeri incluso il pilota. Secondo una fuga di notizie non dovrebbero esserci morti ma solo feriti leggeri anche se tutto momentaneamente, probabilmente per una questione di privacy, continua tacere. Nelle prossime ore però dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.

