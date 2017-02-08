Home Attualità Sanremo 2017, chi è Lodovica Comello? Vita privata, carriera e film

di Redazione 08/02/2017

Durante questa sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, è solo una cantante big che canta la canzone Il cielo non mi basta, ma per i giovanissimi è anche quella di Violetta. L’artista forse più amata di Sanremo 2017 con il suo brano ha già fatto breccia, diventando anche trend topic su Twitter. Ma chi è Lodovica Comello? Di seguito, tutte le news sulla vita privata, sulla carriera e sui film della frizzante e giovanissima attrice e presentatrice. Lodovica Comello, cantante big di Sanremo 2017, ha sangue friulano che scorre nelle vene: è nata il 13 aprile 1990 a San Daniele del Friuli e dopo il diploma, nel 2008, decide di frequentare il MAS di Milano, ovvero l’Accademia di Musica, Arte e Spettacolo. E’ proprio in questo periodo che inizia la svolta: viene selezionata come corista e ballerina in varie tournée teatrali e musical collegati alla famosa serie argentina Il Mondo di Patty. Da qui, la decisione di partecipare ai casting per una nuova serie TV argentina e li supera, costringendola a trasferirsi in Argentina per prendere parte alle riprese: la serie in questione era Violetta, prodotta dal canale Disney Channel. Lodovica ha sempre dichiarato che ha dovuto imparare lo spagnolo in breve tempo e grazie a un corso intensivo. Con Violetta, Lodovica Comello è arrivata al successo planetario. E’ nel cast per tutte e tre le stagioni della telenovela televisiva, registra la webserie Il VideoBlog di Francesca e partecipa al tour musicale Violetta-Il concerto, esibendosi in Italia, Spagna, Francia e Sud America. Attrice, ma anche cantante: nel 2003 pubblica il suo primo album, Universo e doppia il personaggio di Britney Davis per Monster University nel film d’animazione della Disney Pixar. La stellina friulana è tutta film e carriera? Chi è nella vita privata? Per Lodovica Comello, nulla è impossibile: nel 2015 esce il suo secondo album, Mariposa, comincia una nuova tournée mondiale, la Lodovica World Tour e debutta come scrittrice con un libro diario, in cui comunica che sarà la conduttrice di Italia’s Got Talent su Sky1 e in chiaro su TV8. Dopo la carriera, ecco la vita privata dell’artista friulana: nello stesso anno, esattamente il primo aprile, si sposa con lo storico fidanzato e produttore argentino Tomas Goldschmidt, conosciuto sul set di Violetta. Non ama la vita mondana, nonostante sia conduttrice di Singing in The Car su TV8, Kid’s got Talent e addirittura una parte nel film Poveri ma Ricchi di Fausto Brizzi. Vincere Sanremo 2017 sarebbe la consacrazione della sua carriera con la canzone Il cielo non mi basta.

