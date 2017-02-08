Sanremo 2017 look prima serata: Gli outfit in e out che abbiamo visto sull'Ariston, Maria De Filippi promossa a pieni voti
di Redazione
08/02/2017
Con l'inizio di Sanremo 2017 arrivano anche i commenti dei look della prima serata! Ma quali sono gli outfit in e out che abbiamo visto sul palco dell'Ariston? Dopo le varie critiche a Carmen Consoli che si è presentata con un look total white, Maria De Filippi è stata promossa a pieni voti grazie al suo stile anni 30' anche se ha preferito non scendere le scale dell'Ariston.
Sanremo 2017 look: Da Lodovica Comello a Elodie, gli outfit out che abbiamo visto nella prima serataQuali sono gli outift out che abbiamo visto durante la prima serata del Festival? Sul palco di Sanremo 2017 è tornato il look "bambina dell'asilo" promosso lo scorso anno da Francesca Michelin. Questo particolare genere è stato scelto da Lodovica Comello, un vero e proprio peccato dato che l'artista ha davvero un'eleganza unica, i fan affermano che è ancora in tempo per cambiare il prossimo look. Tra gli out troviamo anche Alessio Bernabei che ha scelto uno smoking un po' troppo "ricco", uno stile perfetto per l'artista ma fuori dai canoni sanremesi. In questo gruppo troviamo anche Elodie che ha deluso i fan che l'hanno giudicata troppo simile a Mia Martini nell'esibizione e nel look. Il popolo del web si aspettava l'Elodie stravagante ed eccentrica che hanno conosciuto ad Amici, che cosa è successo nel frattempo all'artista? Negli outfit out purtroppo va annoverata anche Carmen Consoli definita troppo "succinta" e scolaretta per Sanremo 2017, inoltre pare che non abbia più l'età per il look total white..
Sanremo 2017 moda: Maria De Filippi e Carlo Conti, look eleganti e perfetti, ecco gli altro outfit in del FestivalMaria De Filippi, andando oltre ogni aspettativa, è stata promossa a pieni voti! Il look anni 30' ha messo in risalto un'eleganza che in molti credevano latente. La lista degli outfit in però non finisce qui, dato che anche Carlo Conti ha dato sfoggio di una grande eleganza con i suoi completi uomo giacca e pantalone. Tra questi va annoverato anche quello del presentatore occasionale Raoul Bova che ha lasciato il pubblico femminile senza fiato! Insieme all'attore va aggiunta la fidanzata Rocio Munoz Morales di argento chiaro vestita che è stata definita semplicemente divina! Quali saranno invece gli outfit in e out della seconda serata?
