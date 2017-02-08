Uomini e Donne gossip: Andrea Damande e Giulia De Lellis a Sanremo 2017 con Claudio Sona e Mario Serpa, Video virale
di Redazione
08/02/2017
Sanremo 2017 non è fatto solo di Ariston e grande musica, una cosa che sanno benissimo i vip che ogni anno accorrono nella cittadina ligure per presenziare ai vari party. Ieri sera, mentre si svolgeva il Festival di Sanremo alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne hanno presenziato ad una grande festa... Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme a Claudio Sona e Mario Serpa hanno animato il gossip con un video virale, perché?
Uomini e Donne Andrea Damante e Giulia De Lellis: gossip sul video con Claudio Sona e Mario SerpaSanremo 2017 è riuscito a monitorare a 360 gradi l'attenzione mediatica, soprattutto per quanto riguarda il gossip. Sul palco dell'Ariston abbiamo avuto modo di vedere una perfetta Queen Maria De Filippi, ai party i protagonisti sono stati loro, i ragazzi di Uomini e Donne soprattutto Andrea Amante e Giulia De Lellis, Claudio Sona e Mario Serpa. Ieri sera le due coppie formatesi a Uomini e Donne, grazie al Trono Classico e Trono Gay, hanno presenziato a uno dei più importanti party tenutosi nella kermesse di Sanremo 2017... Ma un video, pubblicato da Mario Serpa sulle storie Instagram, è diventato già virale sul web per via di una loro esibizione canora. Durante il tragitto di ritorno verso l'albergo le due coppie hanno omaggiato 883 con una bellissima performance sulle note de La regola dell'amico e Rotta per casa di Dio. Il filmato mostra Andrea Damante e Mario Serpa gasatissimi insieme a Claudio Sona e Giulia De Lellis super complici.
Sanremo 2017 gossip: Mario Serpa e Giulia De Lellis nemici o amici solo per Uomini e Donne?Sanremo 2017 ha mostrato la nascita di un'amicizia che nessuno si aspettava, cioè quella tra Andrea Damante, Giulia De Lellis, Claudio Sona e Mario Serpa che alimenta così alcuni rumors attorno a Uomini e Donne. Differentemente da chi li immaginava nemici per la pelle, Mario Serpa e Giulia De Lellis sono sempre più vicini e intimi insieme ai rispettivi fidanzati... Chissà se è tutto merito della loro possibile promozione a opinionisti del format di Maria De Filippi?
