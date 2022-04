Scandalo ad Amici 21: la canzone di Sangiovanni contiene la n-word

Nella quarta puntata del serale di Amici, abbiamo visto Sangiovanni “tornare a casa” non più come allievo, ma come cantante professionista e ospite, che si è esibito presentando il nuovo disco “Cadere Volare”. Senza ricci, rasato e con il suoi solito outfit stravagante, il quasi vincitore della ventesima edizione di Amici ha cantato degli estratti del suo nuovo album e se il giovane prima ha sempre fatto parlare di sé per il modo di vestire e per il suo look, questa volta ha fatto molto discutere il testo di una sua canzone che ha scatenato una vera e propria bufera sui social, attirando su di sé l’attenzione di tutti. Il testo della canzone di Sangiovanni contiene infatti la n-word, e ha provocato grande scandalo ad Amici 21.

Amici21: il testo scandaloso di Sangiovanni e la n-word

“Semmai andrò in prigione è perché ho detto ne**o in tele/Mentre il politico razzista rappresenta il mio paese”, la frase della canzone “Che Gente Siamo”, che ha fatto tanto discutere il web nelle ultime ore; il testo scandaloso di Sangiovanni, cantato ad Amici 21, ha provocato grandi discussioni sul web. Nessuno è stato in silenzio davanti a questa esibizione e su Twitter si legge di tutto, tra cui: “Sangiovanni il ragazzino bianco eterosessuale che vuole rivoluzionare la società con lo smalto per i diritti lgbtq+ e dire la n word nelle canzoni per promuovere il concetto pio e amedeiano del non sono le parole ma le intenzioni forse era meglio fermarsi a una bag di Gucci”

Insomma, sono anche molti i riferimenti a Pio e Amedeo che, pronunciando la stessa parola nel loro programma su Canale 5, sono stati messi alla gogna mediatica: “Pio e Amedeo giustamente crocifissi per le porcate che dicono in tv e Sangiovanni si permette di scrivere un testo SUGLI STESSI principi decantati dai due pagliacci e dicendo anche la nword. La questione è: perché i primi vengono cancellati mentre il secondo no?”

Non sono mancate, però, le persone andate in difesa del ragazzo, che hanno cercado di identificare un contesto nel testo scandaloso di Sangiovanni: “Tutto sto discorso contro Sangiovanni è incomprensibile per un motivo: il contesto. Prima di giudicare l’azione bisogna comprendere il significato che ci sta intorno. Solo dopo possiamo passare oltre e capire se lo stesso concetto si sarebbe potuto esprimere diversamente.”

Le dichiarationi di Sangiovanni sul suo testo cantato ad Amici 21

Ma il giovane cantante, fidanzato di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, fa un chiaro riferimento al fatto che ormai sia molto difficile potersi esprimere liberamente senza essere giudicati male e lo dichiara anche in un’intervista, dicendo:

“Mi lamento di non poter esprimermi (ma vale anche per gli altri) senza che qualcuno storpi il contenuto e senza che venga giudicato per forza. Alla fine, non c’è così tanta libertà di espressione come sembra. Se io domani dicessi “guarda quella che fica” verrebbe fuori un pandemonio senza senso, lo so già.”.