Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Crolla montagna di rifiuti in Mozambico: 17 morti

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I soccorritori lavorano senza sosta a Maputo, in Mozambico dopo il crollo della montagna di rifiuti che ha distrutto le abitazioni di un villaggio.

Tragedia in Mozambico

Terribili news giungono dal Mozambico e in particolare da Maputo. Il suburbio di Hulene che si trova a 10 km circa dalla capitale della nazione, è stato distrutto dal gigantesco cumulo di rifiuti crollato a causa delle abbondanti piogge. Il numero dei feriti è imprecisato, come riporta Repubblica, mentre i media locali hanno fatto sapere che ci sono 17 morti. Si temono altre vittime sepolte sotto i detriti e i soccorritori stanno lavorando senza sosta nonostante le condizioni meteo non siano favorevoli. Le famiglie della zona hanno abbandonato le abitazioni perché si teme il rischio di nuovi crolli.

Maputo, la discarica abusiva

Una delle abitanti di Hulene ha spiegato che la discarica doveva essere chiusa almeno 10 anni fa perché è stato superato il limite. Purtroppo continuano a depositare rifiuti in maniera incontrollata. Molte persone sono rimaste a vivere nel villaggio perché non hanno un altro posto dove andare a vivere. La situazione a Maputo è davvero disperata, le piogge che si sono abbattute in maniera violenta hanno provocato danni a strade e abitazioni e causato inondazioni. Una tragedia senza fine in un paese già devastato dalla povertà.

Una gravissima ondata di maltempo aveva già interessato il nord del Paese alla fine di gennaio e, secondo i dati diffusi dal Governo sono state accertate 11 vittime. I danni maggiori erano stati registrati nelle province di Nampula , Niassa e Cabo Delgado. In sole 24 ore erano caduti più di 450 mm di pioggia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Segreto per denti puliti? Conta come si strofina lo spazzolino

Articolo Successivo

Abolizione Canone RAI per gli over 75, decreto firmato

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

14/01/2023

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

02/01/2023

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

16/11/2022