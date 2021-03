Serena Bortone e la tremenda gaffe con Ermal Meta

Bufera mediatica su Serena Bortone. La conduttrice del programma ″Domani è un altro giorno″ in onda su RAI 1 ha collezionato due gaffe, una ai danni di Ermal Meta, l’altra nei confronti della cantante Annalisa. I due sono i protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2021. La classifica provvisoria infatti li vede rispettivamente al primo e al secondo posto.

Lo scivolone della Bortone non è passato inosservata. Immediata la reazione dei social che hanno definito le parole della donna come″ politicamente scorrette″.

Ermal Meta e i barconi

Ermal Meta torna sul palco del teatro Ariston dopo la vittoria del 2018. Il cantante, oggi 30 enne, ha proposto la ballade romantica Un milione di cose da dirti che ha incontrato immediatamente il favore della giuria demoscopica che l’ha piazzato al vertice della classifica sanremo 2021. Prima della sua esibizione è stato intervistato da Serena Bortone. La lunga chiacchierata con la donna si è aperta con una domanda innocua relativa alle emozioni provate da Meta su quel palco.

In seconda battuta è arrivata la frase che sta facendo discutere l’opinione pubblica da giorni. La conduttrice RAI, volendo disegnare un’immagine più intima e privata del cantante, ha iniziato a parlare della sua infanzia.

″Sei arrivato in Italia a 13 anni su un barcone ″.

In studio cala il gelo e lo stesso cantante si ferma un secondo prima di rispondere con molta classe ed eleganza: ″In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone″ e ha aggiunto che gli sarebbe piaciuto molto visto che adora il contatto con l’acqua ma non ha avuto la fortuna di vivere questa esperienza.

La naturalezza della risposta di Ermal Meta ha stupito tutti ma allo stesso tempo ha mostrato come il cantante purtroppo sia avvezzo a battute del genere.

L’uomo è arrivato in Italia semplicemente con un classico traghetto. La colpa della Bortone è stata quella di non documentarsi a dovere. A sua parziale discolpa va detto che molte biografie di Ermal sul web parlano proprio di un fantomatico barcone e questa informazione errata potrebbe aver tratto in inganno la conduttrice.

L’intervista è poi continuata. Meta ha parlato della crisi avuta durante il primo lockdown, della vena artistica che era scomparsa sotto la cappa di un pessimismo e di una paura latente che gli impedivano di scrivere.

Annalisa e la Fisica

Il Festival delle donne: Malika Ayane, Matilda De Angelis, Annalisa ed Elodie a Sanremo 2021 hanno portato la bellezza, la classe ma anche una bravura innegabile. Peccato che la Bortone sia scivolata anche in questo caso sulla classica buccia di banana. Per concludere l’intervista con Annalisa ha detto sorniona ″Ciao e viva la fisica″, una frase lche è suonata troppo simile a un’altra decisamente più volgare.