Il calo di ascolti del festival non preoccupa Stefano Coletta

Dopo la prima serata dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo sono arrivati i commenti sia sullo spettacolo che sui dati di ascolto che sono stati più bassi dell’edizione precedente. Tra gli spettatori c’è stato però un deciso ringiovanimento e questo è confermato anche dai moltissimi tweet che hanno seguito la trasmissione sull’hashtag #Sanremo2021, circa 800mila, che confermano la trasformazione del Festival nel segno del digital.

Leggero calo di ascolti per la prima serata del festival

I risultati della prima serata del Festival di Sanremo, in questa prima edizione senza la presenza del pubblico, erano attesi da tutti con un po’ di preoccupazione. La Rai aveva puntato su una coppia affiata come quella formata da Amadeus e Fiorello, dopo il grande successo dello scorso anno. Alla fine i dati di ascolto sono stati leggermente inferiori, ma nello stesso tempo il festival ha conquistato un pubblico più giovane rispetto alla precedente edizione. Sull’argomento è intervenuto anche Stefano Coletta, direttore della rete Rai 1, che ha parlato della flessione rispetto al 2020, definendola di piccola entità e comunque con dati che sono in linea con quelli medi degli ultimi 20 anni del festival. Sicuramente, come ha sottolineato Coletta, la mancata presenza del pubblico ha un po’ pesato su questi dati, ma nel complesso il risultato è stato positivo. Alcuni siti web hanno però parlato di risultato negativo, mettendo questi dati insieme a quelli di altri programmi etichettati come i “flop di Coletta”.

I dati riportati dall’Ansa

Uno dei dati significativi dell’ascolto della prima serata è quello che vede un aumento nella fascia compresa tra 15 e 24 anni, che è stato pari al 63%, che si abbina al + 71% che è stato fatto registrare estrapolando la categoria “ragazze”. Ottima anche la performance del festival per quanto riguarda il digitale, con la trasmissione in streaming che, oltre ad essere stato l’evento più visto nella serata, ha avuto un aumento del 62% per quanto riguarda la richiesta “on demand”. Per quanto riguarda i social sono state oltre 4milioni le interazioni sui vari commenti con Instagram che ha fatto un balzo in avanti del 23% e Twitter che ha registrato un aumento del 58%. Relativamente al pubblico web i dati elaborati da TIM Data Room hanno visto gli uomini prevalere sulle donne con il 61% contro il 39%. Tra gli artisti più citati i primi 5 sono stati Maneskin, Fedez, Arisa, Noemi e Madame.