Auto usate, aumentano le aste online: conviene comprarle sul web?

Le auto usate non si acquistano più al concessionario ma sul web, la domanda negli ultimi 4 anni è cresciuta del 25%. Gli esperti però consigliano di stare attenti perché spesso potrebbe trattarsi di una truffa. Scopriamo insieme come cogliere al volo le migliori occasioni di auto usate.

Aste online auto usate: sono convenienti?

Chi cerca auto usate utilizza tutti gli strumenti a sua disposizione per risparmiare, i canali online sono quelli preferiti dagli acquirenti perché offrono diversi vantaggi anche per i venditori. Il nuovo report di BCA Italia, società del gruppo BCA Marketplace, ha analizzato quali sono i motivi che spingono gli utenti a scegliere di acquistare auto online e tra questi ci sono la praticità, l'ampia scelta, l'assenza di vincoli di volumi e la sicurezza che la transazione andrà a buon fine. Nel report si legge inoltre che le aste online di auto usate consentono ai trader di incontrare la domanda dei clienti e di soddisfarla un passaggio molto importante. Il mercato delle auto negli ultimi anni è diventato molto competitivo. I trader hanno svelato che preferiscono auto compatte, seguono le citycar e le auto Premium, basse le percentuali dei chi cerca veicoli commerciali e industriali.

Auto usate, quanto sono vecchie quelle sulle aste online?

Nel 2017 secondo il report BCA Italia la domande delle auto usate aumenterà del 5-6% e, nonostante la crisi, questo settore si conferma vivo e in fermento. Il mercato delle auto si sta rinnovando anche grazie alle clausole di buy-back che significa che ben presto arriveranno nuove auto con pochi anni e pochi chilometri. Un'auto usata ha in media 8,5 anni di vita ma secondo AutoScout24 questi dati si riferiscono solo alle auto usate in Sardegna. Nell'ultimo trimestre è stato evidenziato anche il prezzo medio di vendita che è di 10.930 euro, un dato diverso da quello nazionale che è pari a 12.270 euro. E sul fronte dei modelli più gettonati vince la comodità, 5 vetture su 10 sono berline, il 24% station wagon.