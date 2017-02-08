Sorelle, anticipazioni nuova fiction su Rai1: data di inizio e trama
di Redazione
08/02/2017
E’ in arrivo una nuova fiction su Rai1: si tratta di Sorelle, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Cinzia Th Torrini. Le sei puntate sono state girate a Matera e si preannuncia un nuovo successo, visto il cast: Anna Valle, Irene Ferri e Loretta Goggi saranno le protagoniste di questa nuova serie TV. Di seguito, le anticipazioni sulla data di inizio ufficiale e la trama. La data di inizio ufficiale non è ancora stata decisa, ma secondo le ultime anticipazioni, si presume che la nuova fiction di Rai1, Sorelle, andrà in onda durante la primavera. Saranno presenti attrici del calibro di Anna Valle, Irene Ferri e Loretta Goggi e la trama si preannuncia avvincente: Anna Valle vestirà i panni di Chiara, un avvocato brillante che vive da single Roma. Nata a Matera ma distaccata completamente dal suo paese natale, quando torna nella sua città d’origine sarà causata da una tragedia. Si tratta della misteriosa scomparsa della sorella minore Elena e la ragazza dovrà per forza riallacciare i legami con i suoi cari, soprattutto con Roberto. L’uomo di cui Chiara è da sempre innamorata è il marito della sorella, la quale è riuscita a portaglielo via anni prima, e verrà accusato del fatto. Sorelle è una fiction ricca di suspense e di colpi di scena a giudicare dalle anticipazioni della trama: Chiara decide di rimanere a Matera e di indagare sulla scomparsa di Elena: è convinta che Roberto sia innocente e per questo farà una scelta che le cambierà per sempre la vita, anche se difendere l’uomo per il quale è stata sempre innamorata farà riaffiorare sentimenti e ricordi sopiti da anni. Rai1 rischia di fare ancora centro grazie a una serie TV di sei puntate che terrà incollati i telespettatori.
