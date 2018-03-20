Supermercati Aldi sbarcano in Italia, al via la concorrenza coi discount

Supermercati Aldi perché sceglierli?

Italia e discount: è guerra aperta

Esselunga;

Alì ;

U2 Supermercato;

Bennet;

Panorama;

Famila;

Auchan;

Ipercoop;

Conad Ipermercato;

Coop;

Conad Superstore;

Pam;

Iper Simply;

Conad;

Simply;

Carrefour.

Aldi sta per aprire 45 nuovi supermercati in Italia andando a rivoluzionare il modo di fare la spesa. Dal primo marzo unfti apriranno 10 negozi italiani di Aldi, multinazionale tedesca della grande distribuzione che mira a raggiungerenel Nord Italia entro il 2018.Aldi sarà un supermercato in grado di resistere nella guerra dei discount, grazie ai prodotti venduti a prezzi più bassi rispetto al mercato. Di proprietà tedesca, è uno deidella grande distribuzione organizzata internazionale e vive da più di un secolo Attualmente, il gruppo Aldi conta 5.900 negozi in 11 Paesi e un fatturato che si aggira intorno agli 80 miliardi di euro. A oggi Aldi ha, ma lo scopo è di arrivare a 1.500 dipendenti entro la fine del 2018. La proposta sul mercato sarà davvero allettante con il 75% degli articoli alimentari venduto dalle aziende italiane. L'azienda tedesca mira a riproporre le eccellenze italiane, andando a puntare sulla qualità, sulla convenienza e sulla freschezza dei propri prodotti con oltre 100 referenze tra frutta e verdura. Il tutto in un buon rapporto qualità prezzo. Ildi Aldi è soddisfatto di entrare nel mercato italiano. L'impegno nel rispettare le esigenze dei clienti italiani è laAldi, dunque, vuole allargare la lista dei grandi discount presenti in Italia e che con il passare degli anni, sono oggetto di una clientela sempre maggiore. Dunque il supermercato tedesco è solo l'ultima realtà che si insinua in questo campo che si annuncia come grande magnate della spesa a bassi prezzi, con la sempre certa garanzia di un controllo sulla qualità dei prodotti che va a vendere. Secondo una classifica digli italiani sono sempre più fedelissimi ai discount, dove risulterebbe più conveniente fare la spesa e ci sono in particolare: