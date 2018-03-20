Supermercati Aldi sbarcano in Italia, al via la concorrenza coi discount
di Redazione
20/03/2018
Aldi sta per aprire 45 nuovi supermercati in Italia andando a rivoluzionare il modo di fare la spesa. Dal primo marzo unfti apriranno 10 negozi italiani di Aldi, multinazionale tedesca della grande distribuzione che mira a raggiungere più di 45 punti vendita nel Nord Italia entro il 2018.
Supermercati Aldi perché sceglierli?Aldi sarà un supermercato in grado di resistere nella guerra dei discount, grazie ai prodotti venduti a prezzi più bassi rispetto al mercato. Di proprietà tedesca, è uno dei punti di riferimento della grande distribuzione organizzata internazionale e vive da più di un secolo Attualmente, il gruppo Aldi conta 5.900 negozi in 11 Paesi e un fatturato che si aggira intorno agli 80 miliardi di euro. A oggi Aldi ha già assunto in Italia 880 persone, ma lo scopo è di arrivare a 1.500 dipendenti entro la fine del 2018. La proposta sul mercato sarà davvero allettante con il 75% degli articoli alimentari venduto dalle aziende italiane. L'azienda tedesca mira a riproporre le eccellenze italiane, andando a puntare sulla qualità, sulla convenienza e sulla freschezza dei propri prodotti con oltre 100 referenze tra frutta e verdura. Il tutto in un buon rapporto qualità prezzo. Il Group Managing Director di Aldi è soddisfatto di entrare nel mercato italiano. L'impegno nel rispettare le esigenze dei clienti italiani è la più grande sfida.
Italia e discount: è guerra apertaAldi, dunque, vuole allargare la lista dei grandi discount presenti in Italia e che con il passare degli anni, a causa della crisi economica, sono oggetto di una clientela sempre maggiore. Dunque il supermercato tedesco è solo l'ultima realtà che si insinua in questo campo che si annuncia come grande magnate della spesa a bassi prezzi, con la sempre certa garanzia di un controllo sulla qualità dei prodotti che va a vendere. Secondo una classifica di Altroconsumo gli italiani sono sempre più fedelissimi ai discount, dove risulterebbe più conveniente fare la spesa e ci sono in particolare:
- Esselunga;
- Alì ;
- U2 Supermercato;
- Bennet;
- Panorama;
- Famila;
- Auchan;
- Ipercoop;
- Conad Ipermercato;
- Coop;
- Conad Superstore;
- Pam;
- Iper Simply;
- Conad;
- Simply;
- Carrefour.
