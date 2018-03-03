Uomini e Donne, rumors sul nuovo tronista, in arrivo Jeremias Rodriguez?
di Redazione
03/03/2018
Jeremias Rodriguez non si stanca dei reality, Reduce dal Grande Fratello Vip, pare infatti stia per approdare a Uomini e donne. A dar prova delle voci di corridoio è lo stesso Rodriguez jr. che attraverso le stories di Instagram ha condiviso prima una foto in treno direzione Roma e poi un selfie scattato nei camerini degli studi Elios, gli stessi in cui avvengono le registrazioni delle puntate del celebre reality di Maria De Filippi.
Jeremias Rodriguez, ospite o tronista??Jeremias Rodriguez potrebbe diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Secondo i rumors che circolano sul web e nel mondo del gossip, il fratello di Cecilia e Belen è pronto a sedere sul trono nella trasmissione di Maria De Filippi nella prossima ondata di tronisti. Se a momenti Nicolò Brigante farà la sua scelta tra le due donne, Sara e Nilufar, occorre un nuovo symbol sul trono, e il toto nome include Jeremias tra i papabili. Dopo aver scoperto che anche Stefano Laudoni, ex di Valentina Vignali e Francesca Brambilla, è pronto per il trono dopo la scelta di Nicolò, Jeremias Rodriguez sarebbe il secondo candidato alla poltrona rossa.
Jeremias, di troni se ne intendeDi recente poi, è stato lo stesso Jeremias a rivelare di aver ricevuto diverse richieste per occupare il trono, ma fino a ora aveva aveva sempre detto no anche perché la sua situazione sentimentale era piuttosto altalenante e burrascosa. Adesso, dopo la rottura con Sara Battisti, potrebbe essere pronto a questa esperienza e provare a trovare la dolce metà ad Uomini e Donne. Di troniste, in fondo, è intenditore dal momento che nel suo passato sentimentale infatti c’è stata anche una love story con Rossella Intellicato, protagonista ai tempi di Ludovica Valli.
