Tapparella bloccata: ecco come ci si deve comportare

Si tratta di una problematica molto più comune e diffusa di quello che si potrebbe pensare. Stiamo facendo riferimento a una tapparella bloccata, che capita spesso soprattutto quando tali sistemi di protezione e di isolamento per la casa sono piuttosto avanti con gli anni e, di conseguenza, sono soggetti a molto più guai, specialmente quando non viene svolta un’adeguata attività di prevenzione e di manutenzione.

Il primo passo è quello di mettere da parte ogni ansia e attacco di panico. Può capitare a tutti che una tapparella si blocchi e non funzioni più, ma è fondamentale mantenere la calma, visto che non di rado si può evitare persino di chiamare un tecnico perché la sistemi, ma è chiaro che, per poter intervenire in maniera autonoma, serve inevitabilmente avere le competenze e le conoscenze tali per fare un buon lavoro.

Di conseguenza, chi non ha un buon livello di manualità, è meglio che affidarsi a un ottimo e specializzato tecnico specializzato: tra i servizi fabbro Milano e in tante altre zone d’Italia, infatti, tali professionisti sono in grado di trovare una soluzione al problema in men che non si dica, intervenendo anche con tempestività.

Avvolgibile non funziona: una causa frequente

Sono diverse le motivazioni legate al fatto che l’avvolgibile della tapparella non si muove più. In alcune occasioni, infatti, la colpa può essere da addebitare al nastro che, con lo scorrere del tempo, può essersi consumato e, nei casi più gravi, può addirittura rompersi del tutto. In altri casi, sono le stecche che possono essere oggetto di varie problematiche: quando si spezzano, ecco che possono bloccare l’avvolgimento di tutta la tapparella.

Le casistiche più diffuse

Proviamo a dare un’occhiata alle casistiche più diffuse e comuni che possono essere la causa del blocco della tapparella. Quando quest’ultima non si muove più in alto, ecco che la causa potrebbe essere legata ai perni di fine corsa. in questo caso, infatti, potrebbero essersi incastrati, ma nei casi peggiori potrebbero anche essersi rotti oppure non esserci del tutto.

Qualora la tapparella dovesse essersi bloccata a metà, allora il problema può derivare dal fatto che la serranda resta storta e il problema potrebbe aver colpito il rullo dell’avvolgibile che non funziona più come prima.

Nel caso in cui, infine, la tapparella dovesse bloccarsi in basso, allora molto probabilmente la colpa è del nastro, che non si muove più. Altrimenti, potrebbe anche essersi danneggiata la corda oppure il perno del rullo, che non si trova più nella sua guida principale. Nei casi più gravi, potrebbe essersi spezzata pure una doga oppure potrebbe essere fuoriuscita dalla guida.

Nel caso in cui fosse la cinghia della tapparella il problema principale, tutto ciò che si può fare è cercare di capire se il nastro è completamente rotto oppure se si è solamente danneggiato. In quest’ultimo caso, è chiaro che serve comunque comprare un nuovo nastro, svitare il cassettone e sostituire del tutto il nuovo nastro, ancorandolo ovviamente nel migliore dei modi al rullo avvolgitore.

Si tratta di un’operazione non particolarmente complicata, ma serve chiaramente avere un buon livello di manualità per poterla svolgere in maniera impeccabile. Qualora si fossero rotte le stecche, ad esempio, e la tapparella non si muove più, ecco che la cosa migliore sarebbe quella di provare ad avvolgere la tapparella all’interno del cassettone. Quest’ultimo va inevitabilmente aperto e l’avvolgibile deve essere tirato nella vostra direzione, tirandolo praticamente fuori dalle guide poste verticalmente, giungendo fino alla doga che è stata danneggiata e sostituendola, per poi reinserire tutte quelle che erano state tolte in precedenza e rimettere a posto il tutto. È chiaro che, in qualche occasione, si potrebbe essere costretti a cambiare completamente la tapparella, scegliendo un modello più all’avanguardia.