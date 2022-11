Taylor Swift occupa simultaneamente l’intera top10 della classifica Billboard Hot100 con l’album Midnights: è la prima volta nella storia.

Posta da Billboard all’ottavo posto nella classifica degli artisti migliori di sempre, tra Michael Jackson e Stevie Wonder, Swift continua a collezionare record restando umile e mostrandosi grata a tutti coloro che da anni la supportano e la ascoltano.

Billboard Hot100: la top10 occupata interamente da Taylor Swift

Fuori la classifica settimanale di Billboard Hot100, solo un nome compare in tutta la top10: Taylor Swift, che occupa con le canzoni del suo nuovo album Midnights le prime 10 posizioni.

Il 31 ottobre 2022 diventa una giornata storica per la musica: Taylor Swift diventa la prima artista a rivendicare l’intera classifica di Billboard, nessuno prima di lei aveva ottenuto un risultato simile.

Al primo posto Anti-Hero, segnando il nono debutto in prima posizione nella Billboard Hot100 della carriera di Taylor Swift.

La superstar scrive su Twitter con entusiasmo e meraviglia:

@taylorswift13: 10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES.

Billboard riporta: Taylor Swift avrebbe ottenuto lo stesso risultato anche conteggiando solo gli ascolti

Billboard costruisce la classifica Hot100 considerando una serie di fattori: gli ascolti sulle piattaforme streaming, i dati di vendita e le trasmissioni radiofoniche delle canzoni.

Di seguito i dati ufficiali forniti da Billboard relativi rispettivamente agli ascolti, all’audience radiofonica e alle vendite dei brani di Midnights che occupano la top10 di Billboard Hot100:

Posizione – Titolo: Ascolti, Audience Radio, Vendite

No. 1, “Anti-Hero”: 59.7 million streams / 32 million in airplay audience / 13,500 sold

No. 2, “Lavender Haze”: 41.4 million / 2.4 million / 2,800

No. 3, “Maroon”: 37.6 million / 471,000 / 2,900

No. 4, “Snow on the Beach,“ feat. Lana Del Rey: 37.2 million / 615,000 / 2,600

No. 5, “Midnight Rain”: 36.9 million / 449,000 / 2,200

No. 6, “Bejeweled”: 35.5 million / 1.6 million / 16,100

No. 7, “Question…?”: 31 million / 425,000 / 21,400

No. 8, “You’re on Your Own, Kid”: 34.1 million / 498,000 / 1,500

No. 9, “Karma”: 33 million / 1.9 million / 3,400

No. 10, “Vigilante Shit”: 32.2 million / 424,000 / 6,400

Secondo le stime di Billboard, anche se fossero stati considerati solo gli ascolti, senza considerare quindi radio e vendite, Swift avrebbe comunque ottenuto lo stesso risultato.

“Notably, the streams for Swift’s songs in the Hot 100’s top 10 were strong enough that all 10 tracks would’ve ranked in the region even without any chart points from sales or radio airplay”

Midnights di Taylor Swift vende più di 1.5 milioni di copie nella prima settimana

Taylor Swift ottiene il suo undicesimo primo posto nella classifica degli album di Billboard con Midnights che ha venduto in una sola settimana 1.578 milioni di copie solo negli Stati Uniti, mentre sono 3.2 milioni le copie di Midnights vendute nel mondo.

È il migliore risultato degli ultimi sette anni e il migliore in assoluto della carriera di Swift, che nel 2014 ha debuttato nella classifica di Billboard con 1.3 milioni di copie vendute per l’album 1989.

Midnights ottiene un miliardo di ascolti in soli 10 giorni

Intanto su Spotify Midnights totalizza un miliardo di ascolti in soli 10 giorni, è l’album più veloce della storia a raggiungere questo numero di ascolti. In totale, Taylor Swift ha totalizzato solo nel mese di ottobre 2 miliardi di ascolti, il miglior risultato di sempre sulla piattaforma.

32 anni, debutta nel 2006 e dopo 16 anni di carriera, Taylor Swift non accenna a rallentare la sua ascesa al successo, nel panorama musicale attuale sembra non avere rivali.