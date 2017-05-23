Temptation Island anticipazioni coppie, le prime conferme da Uomini e Donne
di Redazione
23/05/2017
Manca sempre meno all’inizio di Temptation Island e sul web sono già arrivate le prime anticipazioni che riguardano le coppie. Nel cast del reality quest’anno a quanto pare potremmo trovare anche diverse coppie nate a Uomini e Donne. Su chi sono puntati i riflettori dunque? Nell’arco di queste ultime settimane si è parlato di diverse coppie nate a Uomini e Donne che potrebbero partite per Temptation Island, mettendosi così a dura prova. La prima coppia del programma di Maria De Filippi che avrebbe accettato la proposta di Mediaset sarebbe quella composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis, che già lo scorso anno però aveva rifiutato. Le anticipazioni sono accompagnate dalla news riguardante Asia Nuccetelli come tentatrice ufficiale della coppia, dando così un seguito a quello successo a Grande Fratello Vip… Perché non riproporre la diatriba al pubblico di Mediaset che ne era rimasto visibilmente affascinato? Andrea Damante e Giulia De Lellis però non è l’unica coppia proveniente da Uomini e Donne. Secondo alcuni rumors anche Soleil Sorge e Luca Onestini avrebbero già detto si a Temptation Island, sarà vero? Per Soleil Sorge e Luca Onestini dopo Uomini e Donne arriva Temptation Island? I due ragazzi al momento non hanno ancora confermato la partecipazione tra le coppie del cast, anche se l’attesa sarebbe solo un atto formale dato che lo show partirà ufficialmente a giugno. Luca Onestini e Soleil Sorge sono talmente sicuri del loro rapporto che dopo quanto accaduto a Uomini e Donne, nessun altra cosa può scalfirli… Sarà effettivamente così?
