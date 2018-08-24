Terremoto in Brasile. La magnitudo registrata è di 7.0

Una forte scossa di terremoto è stata registrata in sud America, al confine tra Ecuador, Perù e Brasile e la magnitudo registrata è stata di 7.0. In queste zone specifiche i terremoti di questa magnitudo sono molto frequenti, ma a sorprendere i sismologi non è stato il grado della magnitudo, ma un altro fattore.

LA PARTICOLARITA' DI QUESTA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO

L'Ente geofisico statunitense (Usgs) ha registrato la fortissima scossa di terremoto verso le due di notte, ora locale. La magnitudo è stata di 7.0, ma quello che ha incuriosito fortemente i ricercatori è stata la profondità nella quale è avvenuto il terremoto.

Il centro di rilevamento ha stimato ben 610 km di profondità ed è stato classificato per questo motivo come il più profondo che si sia registrato dall'inizio del 2018.

L'epicentro della scossa è stato localizzato non lontanissimo da Puerto Maldonado, ma è stato avvertito in maniera netta anche a nord del Cile, nella cittadina di Medellin.

Per quanto riguarda le notizie non sono sopraggiunte segnalazioni di vittime e danni e le autorità competenti hanno escluso qualsiasi rischio di tsunami.

Non è la prima volta che questa fascia terrestre ha a che fare con delle scosse così violente, infatti non molti mesi fa è stata registrata un'altra scossa di 6.3 della scala Richter.

FORTI TERREMOTI DALL'INIZIO DEL 2018

In questo 2018 moltissime sono state le scosse di terremoto registrate. Una delle più violente alle Fiji, la settimana scorsa, di 8.2 a circa 500 km di profondità.

Il 5 di agosto, invece, nell'isola di Lombok, una scossa di 6.2 ha causato ben 470 morti e moltissimi feriti, lasciando senza un tetto sulla testa migliaia di sfollati.