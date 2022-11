The Neighbourhood: la band licenzia il batterista dopo le accuse di molestia

Il batterista della band The Neighbourhood, Brandon Fried, è stato licenziato dopo essere stato accusato di aver molestato la cantante Maria Zardoya, del gruppo The Marìas, che ha raccontato dell’incidente su Instagram.

Le accuse di molestia della cantante Maria Zardoya

Con una storia su Instagram Maria Zardoya ha richiamato i The Neighbourhood per aver assunto Brandon Fried come batterista della band e ha raccontato dell’incidente.

“Ieri sera ero in un bar e sono stata toccata sotto il tavolo da Brandon Fried, il batterista dei The Neighbourhood. È stata una delle cose più spiacevoli che mi siano capitate“

La cantante ha aggiunto ha aggiunto: “Ho sentito un’invasione del mio spazio, della mia privacy e del mio corpo”.

Maria Zardoya ha concluso taggando direttamente i The Neighbourhood e scrivendo: “@thenbhd avrete bisogno di un nuovo batterista, questo ragazzo è davvero sgradevole”.

La risposta dei The Neighbourhood sul comportamento del batterista Brandon Fried

Dopo le rivelazioni di Maria Zardoya, i The Neighborhood hanno rilasciato una dichiarazione in cui annunciano di aver effettivamente licenziato il batterista accusato di molestie, Brandon Fried.

“Siamo grati a Maria per essersi fatta avanti. Abbiamo tolleranza zero per qualsiasi tipo di comportamento inappropriato nei confronti delle donne. Come risultato delle azioni di Brandon, non sarà più un membro di The Neighbourhood“

Brandon Fried si scusa con la cantante Maria Zardoya

Brandon Fried, ormai ex batterista dei The Neighbourhood, ha rilasciato su Instagram una sua dichiarazione dopo l’incidente.

“Sono così terribilmente dispiaciuto per Maria. Le mie azioni sono state imperdonabili e intollerabili. Non riflettono chi sono come persona, ma chiaramente un riflesso di chi divento mentre non sono lucido”

Ha proseguito scusandosi: “È evidente che devo affrontare i miei problemi con l’abuso di alcol e sostanze, per i quali ora sto cercando aiuto. Voglio scusarmi con le donne che sono state vittime di comportamenti che le hanno fatte sentire a disagio o violate. Sono così dispiaciuto per The Neighborhood e i nostri fan per averli delusi”