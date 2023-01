Tom Hanks interviene a difendere i figli nel dibattito sul nepotismo a Hollywood: si tratta di un business di famiglia e non ci sarebbe nulla di male.

Tom Hanks risponde alle accuse di nepotismo ai figli: “sono affari di famiglia”

La copertina del New York Magazine (19 dicembre 2022 – 1 gennaio 2023) ha fatto molto discutere: trattasi di una dettagliata analisi delle celebrità di Hollywood presumibilmente approdate al successo grazie all’influenza dei genitori nel settore. Noti volti del cinema, e non solo, editati sui corpi di bambini nelle culle del reparto maternità. Al centro della pagina la scritta: “Aw, guarda! Ha gli occhi di sua madre. E anche l’agente”.

Il numero del New York Magazine sopracitato, a cura di Nate Jones, fa riferimento al “nepo-baby boom” di Hollywood, ovvero l’apparente ossessione del pubblico con i più noti prodotti del nepotismo hollywoodiano.

Sulla questione è intervenuto l’attore Tom Hanks, parlando al The Sun della sua famiglia, ha detto: “Guarda, questo è il business di famiglia. Questo è quello che facciamo da sempre. È il contesto in cui sono cresciuti tutti i nostri figli. Se fossimo un’azienda di forniture idrauliche o se gestissimo il negozio di fiori in fondo alla strada, l’intera famiglia ad un certo punto vi parteciperebbe, anche se fosse solo per l’inventario alla fine del l’anno”.

Tom Hanks è sposato con l’attrice Rita Wilson, con cui ha due figli: il rapper e attore Chet Hanks e Truman Hanks, che appare nel nuovo film del padre: “A Man Called Otto”. Colin Hanks è invece figlio di Hanks da un precedente matrimonio, i suoi ruoli di recitazione più recenti includono “The Offer” e “A Friend of the Family”.

“La cosa che non cambia, qualunque cosa accada, qualunque sia il tuo cognome, è se funzionerà o meno”, ha continuato Hanks. “Questo è il problema ogni volta che qualcuno di noi esce allo scoperto e prova a raccontare una nuova storia o creare qualcosa che ha un inizio, una parte centrale e una fine. Non importa quali siano i nostri cognomi. Dobbiamo lavorare per renderla un’esperienza vera e autentica per il pubblico“.

Altri interventi a proposito del “nepo-baby boom” del New York Magazine: Kate Hudson e Hailey Baldwin Bieber

Tom Hanks non è stato l’unico ad intervenire sull’acceso dibattito nato dalla pubblicazione dello scorso numero del New York Magazine.

Anche Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn, ha respinto le accuse.

“La cosa del nepotismo, voglio dire … non mi interessa davvero”, ha detto Hudson a The Independent. “Guardo i miei figli e siamo una famiglia che racconta storie. È sicuramente nel nostro sangue. Le persone possono chiamarlo come vogliono, ma non cambierà”.

“In realtà penso che ci siano altri settori in cui è [più comune]“, ha continuato Hudson. “Forse fare la modella? Lo vedo in quel business molto più di quanto lo vedo a Hollywood. A volte sono stata a riunioni di lavoro in cui pensavo “aspetta, questa persona di chi è figlia?” Perché questa persona non sapeva nulla! Non mi interessa da dove vieni o quale sia il tuo rapporto con l’azienda: se lavori duro e ce la fai, non importa“.

A proposito di modelle e nepotismo, la top model Hailey Baldwin Bieber è stata recentemente paparazzata a Los Angeles: indossava una maglietta con scritto al centro “Nepo Baby”. Hailey, figlia di Stephen Baldwin e nipote di Alec Baldwin, ha affrontato molte accuse di nepotismo quando ha iniziato la sua carriera di modella.