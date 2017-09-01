Home Attualità Università, sospesi i test alla Statale di Milano

di Redazione 01/09/2017

Momento storico per l'università italiana. Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere i test di ammissione alla Statale di Milano. Università, gli studenti contro la Statale di Milano In questa ultima settimana non si fa altro che parlare dell'università italiana, inizialmente a causa dello sciopero che sta coinvolgendo i docenti e adesso il caso della Statale di Milano. Tempo fa un gruppo di studenti ha presentato un ricorso contro i test che si sarebbero dovuti tenere per l'accesso ai corsi umanistici tra il 4 e il 14 settembre 2017. I posti conteggiati per gli studenti erano circa 3.000 a fronte del 4.334 domande degli studenti. Come cambierà dunque l'università Statale di Milano? Università addio numero chiuso alla Statale di Milano Finalmente una buona notizia per gli studenti universitari: addio al numero chiuso della Statale di Milano. La battaglia degli studenti iniziata tempo fa ha cambiamo in modo decisivo le sorti dell'ateneo lombardo. Finalmente è stato sdoganato il numero chiuso per gli indirizzi umanistici dell'università. La decisione è arrivata oggi dopo il ricorso degli studenti. Ad occuparsi dell'ultimo step legale riguardante il numero chiuso della Statale di Milano è stato il Tar del Lazio che ha emesso il suo responso in maniera definitiva. Università Statale di Milano, iscrizioni libere Gli studenti universitari finalmente potranno cantare vittoria. Il Tar del Lazio ha deciso di abolire il numero chiuso per diversi indirizzi umanistici, dunque di quale facoltà stiamo parlando in particolare? Nelle prossime settimane alla Statale di Milano non si terranno i test per Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze ai Beni Culturali, Scienze Umane dell'Ambiente, del Territorio e del Paesaggio. Come già accennato prima l'università italiana sta cambiando, motivo per cui molti si chiedono: dopo la Statale di Milano quale altro ateneo sarà costretto a sdoganare il numero chiuso?

