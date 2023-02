Uno zerbino perfetto: caratteristiche e aspetto

Accogliere amici e parenti è un’arte, che parte dall’allestimento esterno; effettivamente lo zerbino è un elemento essenziale di questa preparazione, utile quando si vogliono invogliare i conoscenti a entrare, ma anche quado si arriva dopo una lunga giornata di lavoro. La scelta dello zerbino più adatto è essenziale, si tratta di un complemento d’arredo cui spesso si fa poca attenzione, ma che invece andrebbe acquistato con attenzione.

A cosa serve lo zerbino

Sostanzialmente il compito svolto dallo zerbino è quello di pulire la suola delle scarpe di chi entra in casa, per evitare che porti con sé polvere, terra, foglie secche. È quindi un complemento d’arredo che svolge una funzione importante, ma spesso trascurata. Gli zerbini di qualità poi non solo assolvono alla propria funzione, ma permettono anche di offrire un elemento decorativo. Decorazione che si vede sin da fuori, quindi dal pianerottolo se si vive in un condominio, dal giardino se invece si abita in una casa singola. Questa distinzione ci aiuta già nella scelta, perché ovviamente uno zerbino che dovrà rimanere all’aperto, esposto alle intemperie, dovrà essere in un materiale che possa sopportare il caldo, il freddo, il gelo e l’umidità. In caso contrario saremo costretti a sostituirlo frequentemente, soprattutto se troppo leggero o di materiali non adatti a rimanere umidi a lungo. Nel caso in cui lo zerbino sia posizionato sul pianerottolo, quindi all’interno di un vano scale, è comunque opportuno che sia robusto, in quanto comunque incontrerà scarpe umide e sporche.

Un accessorio per pulire le scarpe

Visto che si tratta di un complemento d’arredo utile a pulire e asciugare le scarpe, è bene scegliere uno zerbino che presenti un pelo fitto e compatto, in grado di fungere da spazzola. Chi accede alla casa strofina le scarpe sullo zerbino, proprio per svolgere questo tipo di attività. Se viviamo in campagna, o sappiamo di dover spesso pulire le scarpe, anche nella parte superiore, possiamo posizionare vicino allo zerbino un apposito accessorio munito di una vera e propria spazzola. Questo tipo di accessorio è solitamente pesante e di dimensioni contenute, perché si possa utilizzare anche in un piccolo vano scale. È importante valutare le dimensioni e il peso anche dello zerbino. Le prime vanno scelte in modo che il tappeto occupi l’intero vano della porta, o che sia leggermente più piccolo; la sua profondità però non dovrebbe essere eccessiva, soprattutto se il pianerottolo di fronte alla porta non è eccessivamente ampio. Per quanto riguarda il peso, ricordiamo che lo zerbino deve rimanere ben ancorato a terra, sia in caso di vento o di passaggio di persone, sia durante l’uso. Per questo è bene preferirlo robusto e pesante.

Zerbini decorativi

Fin qui abbiamo parlato solo di come scegliere uno zerbino considerando le sue caratteristiche utili; molte persone però preferiscono posizionare uno zerbino che sia anche gradevole. Oggi in commercio si possono trovare zerbini di qualsiasi genere, sia tra quelli classici, sia tra quelli decorativi o addirittura personalizzabili. Uno zerbino può essere personalizzato con immagini, scritte, loghi; è quindi un accessorio perfetto anche per un negozio o un’azienda, che può scegliere un tappeto con i colori del brand.