Riforma Madia, approvato il Testo Unico dei dipendenti pubblici: nuove regole per lavoro pubblico

Approvati ultimi decreti #riformaPA. Nuove regole per lavoro pubblico e soluzione a precariato storico. — Marianna Madia (@mariannamadia) 23 febbraio 2017

A pochi giorni dai decreti attuativi sui furbetti del cartellino e le partecipate, laprosegue spedita al traguardo con il primo via libera del Consiglio dei Ministri a ben cinque decreti attuativi della stessa riforma aventi ad oggetto in primis ilsuie la revisione del sistema di valutazione ma anche la riorganizzazione del corpo dei vigili del fuoco, il pacchetto sul documento unico per l'auto e la revisione dei ruoli delle forze di polizia. Nuove regole dunque al, mentre il ministro Gentiloni a seguito della riunione del consiglio dei Ministri si dice soddisfatto del lavoro e lancia un messaggio all'Europa. Approvato anche il decreto correttivo al codice degli appalti che, a detta dello stesso premier, dovrebbe garantire una "maggiore semplicità e trasparenza e per cercare di dare un contributo alla ripresa degli appalti e dei lavori pubblici".Legato poi al tema dellac'è poi ovviamente il problema del precariato storico: ilè soltanto il primo passo di una stagione contrattuale che il ministro Madia si dice pronta a riaprire dopo anni di stasi nel campo deipromettendo ulteriori stanziamenti in tal senso nella prossima legge di bilancio. Anche il ministro degli Interni, Narco Minniti, si è detto soddisfatto del decreto dellariguardante invece la riorganizzazione dei ruoli delle forze di polizia descrivendo come "storico" lo stanziamento annunciato di 621 milioni per il 2017 e un miliardo e 27 milioni per il 2018. Secondo Minniti, il Governo si impegna così ad eseguire nuove assunzioni nel campo della sicurezza con circa 140 milioni ogni anno.