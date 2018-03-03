Uomini e donne trono over, Gemma Galgani continua la ricerca della felicità
di Redazione
03/03/2018
Uomini e donne e il trono over tiene sempre al centro dell'attenzione Gemma Galgani. Quest'ultima tra aspiranti viaggetti e le discussioni con Giorgio Manetti, non si stanca a fare la sua ricerca della felicità. Se si conta poi che tra i piedi c'è sempre Tina Cipollari e Anna Tedesco, la presa su Manetti deve essere mollata, ma il desiderio d'amore non passa.
Gemma Galgani, lo sfogo sui socialGrazie alla Galgani, il programma è sempre al record di ascolti e appunto qualche ora fa la dama ha scritto sui social: "Ma se la ricerca della felicità fosse in ogni attimo?? Eccomi io sono pronta a coglierlo tutti.... e voi??!!! Buonanotte a domaniiii bacini affettuosi". Nel frattempo però le intenzioni con Manetti devono essere abbandonate, anche perché Tina Cipollari a parte, il cavaliere del trono Over è molto coinvolto da Anna Tedesco. Secondo i rumor di gossip infatti "Pare che Anna vada spesso anche a casa di lui, a Firenze, per fare visita alla mamma di Manetti"
Gemma Galgani, innamorata di Giorgio ma ricomincia con ArmandoLa dama Gemma ha cercato un riapproccio con Giorgio Manetti, cercando di riconquistarlo ma nelle ultime puntate si è tirata nuovamente indietro. Le riviste rivelano inoltre che (soprattutto "Nuovo"): "A telecamere spente le cose sono molto diverse. Gemma si dice ancora innamorata di Manetti, ma in realtà ha già puntato Armando". Certo, Gemma pare sia davvero intenzionata a voltare pagina con Armando, un uomo di 65 anni, ricco e con charme da vendere. E per quanto riguarda Tina Cipollari, anche se le indiscrezioni e le accuse le affibbiano una storia segreta con Giorgio, la bionda opinionista, ora anche tronista, non è affatto interessata al ben cavaliere.
Articolo Precedente
Uomini e Donne, rumors sul nuovo tronista, in arrivo Jeremias Rodriguez?
Articolo Successivo
Morto Carlo Ripa di Meana, due mesi fa la scomparsa della moglie Marina
Redazione