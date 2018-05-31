Home Attualità Violenta la moglie dopo averla scoperta con l'amante

Violenta la moglie dopo averla scoperta con l'amante

di Redazione 31/05/2018

A volte si parla con un amico o con una amica della fedeltà del vostro partner e, durante la discussione, emergono le eventuali reazioni se si avessero le prove che il proprio compagno abbia una relazione, e anche, capita di raccontare cosa si farebbe al proprio lui o lei, se addirittura venga visto amoreggiare. In queste ultime ore è stata ufficializzata la notizia secondo cui un uomo violenta la moglie dopo averla scoperta con l'amante. Cortona, aggredisce la moglie e l'amante È successo proprio questo ad un trentasettenne nelle campagne di Cortona, quello di avere una reazione che alla fine stupisce. L’uomo, un toscano di Valdichiana aretina ha scoperto la propria moglie mentre era in macchina con l’amante. La rabbia del l’uomo è subito esplosa, e dalle minacce l’uomo è passato ai fatti, e con l’utilizzo di mazze da baseball, ha cominciato, dopo una violenta lite con i due, ad inveirsi sia contro la moglie che contro l’amante. Non contento l’uomo ha continuato le minacce con l’uso di una pistola con il colpo in canna. Abusa sessualmente della moglie per punirla Il fatto è successo giorni fa a Cortona, dove l’uomo dopo aver picchiato la moglie trovata con l’amante, ha trascinato la donna a casa e ha abusato sessualmente di lei per punirla. L’amante della donna preoccupato dell’incolumità di questa ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente arrestando l’uomo. Uomo trentasettenne arrestato per atti sessuali aggravati Il trentasettenne, che era già separato dalla moglie ed era in attesa di soluzione ora si trova in carcere ad Arezzo, e le accuse su di lui sono: atti sessuali aggravati, maltrattamenti e possesso di armi lesioni, ha aggredito anche l'uomo con cui era la moglie, danneggiamenti, minacce e possesso di mazze da baseball qualificate come armi improprie. Il Gip del Tribunale di Arezzo ha convalidato l’arresto chiesto dal Pm Chiara Pistolesi, nonostante l’uomo, difeso dall'avvocato Domenico Nucci, abbia reso una versione, nella quale sostiene che la moglie era consenziente.

