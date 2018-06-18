Home Scienza e Tecnologia VR180 Creator: il nuovo software di Google per editare video in VR

di Redazione 18/06/2018

Numerosi sono stati, fin dall'inizio dell'anno, i prodotti presentati sul mercato per poter permettere un edit dei video in realtà virtuale. I dispositivi a supporto VR180, dunque, si sono moltiplicati sul mercato e ne sono stati presentati sempre di nuovi. Questo perchè, la realtà virtuale così come elaborata da Google la rende compatibile a Daydream, Cardboard, YouTube e Google Foto, e quindi oggetto di numeroso interesse. Adesso è Google stessa a presentare un proprio dispositivo che possa editare video in VR: è VR180 Creator, un dispositivo che semplifica sensibilmente l'edit di tutti, non prevedendo specifiche attitudini. Che cos'è e come si sviluppa la realtà virtuale La virtual reality, realtà virtuale, è un tipo di realtà simulata che - seppure fosse stata teorizzata già dal XX secolo - funziona attraverso determinate dinamiche e grazie a dispositivi appositi che permettono di simulare una realtà quanto più approssimabile a quella reale. L'esperienza con la realtà virtuale si sta sviluppando gradualmente e, nel tempo, si è passato da semplici giochi con un visore (che simulava alcune dinamiche di gioco) fino ad una complessità sempre più grande, che porta la persona ad essere sempre più inserito all'interno della simulazione della realtà stessa. La simulazione avviene attraverso visori, cuffie, guanti (che servono a rimpiazzare mouse, tastiera o joystick) e cybertuta, che permette a tutto il corpo di partecipare all'azione che si sta compiendo, proprio come se fosse reale. Insomma, le dinamiche sono già esistenti e la realtà virtuale non è più di nicchia. Anzi, con VR180 Creator diventa ancor più accessibile a tutti. Con VR180 Creator editare video in VR è più semplice per tutti E' VR180 Creator il nuovo dispositivo messo sul mercato da Google, che permetterà di semplificare l'esperienza dei video in reatà virtuale da parte di tutti. Il nuovo software, infatti, sarà molto più semplice da utilizzare rispetto a quelli più complessi ora esistenti. Esso sarà disponibile per Mac e Linux e prevede l'integrazione dei più semplici e classici strumenti di editing del desktop. Due, infatti, sono le sezioni fondamentali. La prima, Convert for Publishing, permetterà di convertire i filmati raw che sono stati registrati con telecamere VR180 in filmati che sono compatibili con i più classici sistemi di editing esistenti, attraverso proiezioni standardizzate equirette. La seconda, Prepare for Publishing, permette di integrare il video registrato in VR180 (dopo che questo è stato modificato) in modo da renderlo pubblicabile sia in 2D che in realtà virtuale, su piattaforme celebri com Youtube o Google Foto. Il software può essere semplicemente scaricato e installato, e permette a tutti di avere un'esperienza nell'edit molto semplice, anche nel caso in cui non si è esperti nel settore. VR180 Creator è adatto ad ogni contesto, da quello artistico a quello quotidiano, ed è pratico nell'utilizzo.

