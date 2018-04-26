Wow air concorso per volare gratis in tutto il mondo

I vincitori del concorso di Wow Air devono trasferirsi in Islanda per 10 settimane e partire alla volta di 8 destinazioni. Il viaggio deve essere raccontato con i social. Ecco come candidarsi per questo lavoro estivo da sogno.

Concorso Wow Air dal 23 aprile al 14 maggio 2018

Wow! È questa la nostra reazione davanti al concorso di Wow Air. Per 10 settimane i vincitori devono trasferirsi in un appartamento di Reykjavik (Islanda) insieme ad un amico e da lì viaggiare per il mondo visitando New York o Barcellona. Ogni viaggio è gratis dall'hotel alla cena, l'unica richiesta è di documentare tutto attraverso i social. I vincitori del concorso di Wow Air riceveranno anche uno stipendio di 3.300 euro al mese.

La compagnia aerea islandese vuole arricchire la Travel Guide del portale con consigli ai futuri viaggiatori ecco perché la vacanza degli intraprendenti viaggiatori deve essere raccontata sui social network con storie, foto e video. Il travel blogger è un lavoro da sogno e da qualche giorno chi ha compiuto 18 anni ed è iscritto a Facebook può partecipare al concorso.

“Vi paghiamo 3.300 euro al mese per girare il mondo”

Quello che stupisce di questo concorso è l'offerta: dal 1° giugno al 15 agosto 2018 i vincitori devono fare le valigie e trasferirsi in Islanda. L'appartamento messo a disposizione da Wow Air deve essere la base operativa dei travel blogger che devono pianificare 8 tra le 38 destinazioni sia locali che internazionali della compagnia aerea islandese e partire. Ogni viaggio durerà 2-4 giorni. Inoltre tra una partenza e l'altra deve essere garantita la vista alla ring road dell'Islanda e raccontare obbligatoriamente 4 destinazioni locali. Ad ogni tappa i protagonisti devono parlare di cibo, dare consigli sul viaggio e dare dritte.

Come partecipare al concorso di Wow Air?

I requisiti per la partecipazione sono aver compiuto 18 anni, conoscere la lingua inglese, essere iscritti su Facebook, Instagram e Twitter, essere in buona salute (fisica e mentale), non fare uso di droghe e accettare i termini di condizione del concorso di viaggi. Inoltre gli aspiranti travel blogger devono produrre un video che racconta al meglio la città in cui vivono. Solo due minuti per convincere Wow Air. L'annuncio dei vincitori sarà dato il prossimo 18 maggio ma se non risponderanno entro 48 ore verrà selezionato un altro concorrente.