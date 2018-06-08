Home Scienza e Tecnologia App di droni e pizze attira l'attenzione di Apple: ecco la storia di Federico

di Redazione 08/06/2018

App di droni e pizze mare in Italy portano l'orgoglio italiano negli Stati Uniti. Questa è la storia di Federico Galbiati, programmatore di 17 anni e studente al liceo scientifico Bramante di Magenta, il cui sistema di consegne è stato premiato negli Stati Uniti Grazie al suo progetto è stato in grado di battere migliaia di coetanei che si erano candidati ottenendo una settimana nella Silicon Valley. App di droni e pizze: Federico viene premiato da Apple Dei 44 italiani arrivati in America, Federico era il più giovane. «Come ho fatto a vincere la borsa di studio? Andava creato un progetto per l’app Apple Swift Playground. Visto che sono interessato sia alla robotica sia all’intelligenza artificiale, ho pensato a un progetto per consegnare le pizze con i droni. So che qualche azienda americana già facendo dei test, ma nella mia app ho ipotizzato un sistema per fare un unico viaggio con consegne a differenti clienti, creando un percorso intelligente. Oggi non si può fare per motivi di batteria dei droni, ma domani si potrà. Ho utilizzato algoritmi già esistenti più altri che ho scritto io. E ho realizzato anche la grafica, perché mi piace, anche se poi ho scoperto che non era richiesto dalle regole del concorso». Quanto ci ha messo Federico a fare tutto questo? Non settimane, ma soltanto tre giorni. «Sarebbero stati quattro, ma un giorno avevo una verifica a scuola e non ho potuto lavorarci». App di droni e pizze, non solo orgoglio Federico nel suo viaggio ha fatto la conoscenza molti ragazzi come lui, da tutto il mondo, che gli hanno aperto la mente e gli hanno chiarito le idee circa il suo futuro. Il giovane infatti confida nel fatto che l’intelligenza artificiale possa rendere automatiche lavorazioni rischiose nelle fabbriche e ridurre il numero di incidenti stradali con la guida autonoma. Anzi pensa pure che il limite della tecnologia di domani stia solo nella nostra immaginazione. E intanto Federico ha già in programma di tornare California, stavolta per due mesi. È stato ammesso al Summer College per liceali nella prestigiosa Stanford University.

